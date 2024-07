Slowik-Aus nach Auftakttraining in Puch – Rachella widerspricht Vorwürfen: „Enttäuscht und traurig“

Mehrere Wünsche der Spieler wurden ignoriert

Die Vorkommnisse, die zur Trennung von Slowik geführt hätten, schildert Rachella folgendermaßen: Schon nach der vergangenen Saison seien einige Spieler aus der ersten Mannschaft mit dem Anliegen an ihn herangetreten, in die zweite Garde wechseln zu dürfen. Zur Erinnerung: Beim SV Puch spielen die erste und zweite Mannschaft in der B-Klasse. Diesen Wunsch hätten sie vor dem Auftakttraining auch gegenüber Slowik vorgetragen. Laut Rachella habe Slowik diesen aber abgeschmettert. Der Cheftrainer bestimme, wer in welchem Team auflaufe.