Skurrile Konstellation: FCA II hatte 1 Monat Pause, Eichstätt 3 Wochen

Der FC Augsburg II hat sein letztes Punkstpiel am 8. November in Memmingen absolviert. In der darauffolgenden Woche wurde die Partie gegen den FC Bayern II wegen diverser Abstellungen zu Nachwuchs-Nationalteams auf den 20. Februar verlegt. Die anschließenden Spiele gegen den SV Wacker Burghausen und bei der SpVgg Unterhaching mussten witterungsbedingt abgesagt werden. Und so gibt die aktuelle Tabelle für den FCA-Nachwuchs ein komplett schiefes Bild ab. Die Fuggerstädter haben aktuell auf den ersten Blick nur zwei Punkte Vorsprung auf Viktoria Aschaffenburg, aber auch vier (!) Partien weniger absolviert als die Mainfranken.

Auch der VfB Eichstätt hat schon längere Zeit kein Punktspiel mehr absolviert. Nach der Partie in Memmingen am 15. November ging nichts mehr: Absagen zuhause gegen Schwaben Augsburg und zuletzt in Hankofen. Eine suboptimale Ausgangslage vor der abschließenden Partie? Eichstätts Sportlicher Leiter Tobias Grimm nimmt`s gelassen und hebt eher den positiven Aspekt hervor: "Damals gegen Memmingen mussten wir einige Ausfälle verkraften, umso wertvoller war daher die Pause. Die angeschlagenen Jungs konnten sich weitgehend erholen. Alle brennen jetzt darauf, im letzten Spiel noch einmal alles rauszuhauen, was noch im Tank ist. Wir wollen ein großartiges Jahr 2025 mit einem Erfolgserlebnis in einem absolut traditionsreichen Stadion abschließen." Zum Abschluss in Augsburg müssen die Gäste aus Nord-Oberbayern auf Mustafa Fatiras, Jonas Perconti, Paul Massari und Daniel Hofrichter verzichten. Mit einem Auswärtssieg könnten die Eichstätter auf einem hervorragenden fünften Tabellenplatz überwintern.