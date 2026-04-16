SKG 23 Wiesbaden: Mit Mentalität aus dem Abstiegssumpf

Wiesbaden. Die Fußballer der SKG 23 Wiesbaden waren Ende Mai 2025 mit 76 Punkten und einem Torverhältnis von 154:48 als Kreisoberliga-Champion in die Gruppenliga gestürmt. Mit dem Anspruch, eins höher möglichst im oberen Bereich mitzuspielen. Doch die Realität sieht anders aus: Vor dem Spiel bei Alemannia Nied (So., 15.30 Uhr) rangiert die Mannschaft von Trainer Efkan Yildiz, die einen Punkt aufgrund von Defiziten beim Schiedsrichter-Soll abgezogen bekommen hat, auf dem fünftletzten Platz. Das wäre der erste Abstiegsplatz. Durch die Rückzugs-Ankündigung des FC Dorndorf ist es nun der erste sichere Rang - sofern Dorndorf dem Hessischen Fußball-Verband bis zum 15. Mai den freiwilligen Rückzug mitgeteilt hat.
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SKG-Coach Efkan Yildiz, während der Runde für Meistercoach Amin Ahmed (jetzt Spieler beim VfB Bodenheim) gekommen, hat derzeit mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen, bleibt aber stets positiv. Mentale Stärke in der mit jungen Spielern gespickten Mannschaft vermitteln, einhergehend in Einzelgesprächen Zuversicht einimpfen, das sind für den Ex-Hessenligaspieler wichtige Ansätze, um die sieglose Jahres-Bilanz - zwei Remis und fünf Niederlagen - schnell aufzubessern. „Natürlich ist die Luft dünner geworden, nachdem wir einen Sieben-Punkte-Puffer aufgebraucht haben. Es gilt, alle Kräfte zu mobilisieren. Ich glaube, dass wir die Liga halten werden. Das wäre für den Verein wichtig, weil die Gruppenliga für viele junge Spieler eine ideale Plattform bietet“, umreißt er die Lage und weiß mit Blick auf die Planung für 2026/27: „Auch wenn wir es nicht möchten, wir müssen die Gespräche zweigleisig führen.“
Einhergehend haben Verletzungen, Krankheit und Sperren die Talfahrt begünstigt. Nach Gelb-Rot-Pause kehrt mit Maxim Bujnov in Nied ein Leistungsträger zurück. Baldassar Nikolic, eine weitere Stütze, ist nach einer Leistenblessur auch ein Thema für den Sonntag. Während Cem Gökcöl noch zwei Mal gesperrt zuschauen muss. Dazu kamen Abgänge im Sog des Trainerwechsels im September 2025. Trotz allem sieht Efkan Yildiz genügend Potenzial für den Verbleib.
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