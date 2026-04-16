SKG 23 Wiesbaden: Mit Mentalität aus dem Abstiegssumpf

Einhergehend haben Verletzungen, Krankheit und Sperren die Talfahrt begünstigt. Nach Gelb-Rot-Pause kehrt mit Maxim Bujnov in Nied ein Leistungsträger zurück. Baldassar Nikolic, eine weitere Stütze, ist nach einer Leistenblessur auch ein Thema für den Sonntag. Während Cem Gökcöl noch zwei Mal gesperrt zuschauen muss. Dazu kamen Abgänge im Sog des Trainerwechsels im September 2025. Trotz allem sieht Efkan Yildiz genügend Potenzial für den Verbleib.

Die restlichen Spiele in der Übersicht: