FC Dorndorf künftig wohl nicht mehr in der Gruppenliga

Künftig wohl kein Gruppenliga-Fußball mehr in Dorndorf. – Foto: Leandra Schmidt (Archiv)

Region. Der FC Dorndorf wird nächste Runde kein Team mehr für die Gruppenliga melden,, nachdem erst kürzlich Christian Mehr als Nachfolger von Daniel Alves präsentiert wurde. Jetzt kommt es anders, berichtet die Nassauische Neue Presse.

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Der Vorstand unter der Führung von Jonas Lahnstein habe verkündet: „Der Vorstand des FC Dorndorf hat beschlossen, kommende Saison keine Gruppenliga-Mannschaft zu melden. Stattdessen wird eine Mannschaft gestellt, die nicht überregional spielt und von Andreas Leptien und Martin Schneider trainiert werden wird.“ Geht bis zum 15. Mai eine entsprechend Meldung beim Verband an, zählt der FC Dorndorf als erster Absteiger, bestätigt Klassenleiter Dirk Webert. Bei maximal fünf Absteigern, die in der Gruppenliga unabhängig von eventuellen Absteigern aus der Verbandsliga Mitte festgelegt sind, steigen dadurch die Rettungschancen etliche Teams im Pulk der ausgedehntenGruppenliga- Abstiegszone. Würde in der Verbandsliga Limburg 07 und Germania Okriftel nicht zu den Direktabsteigern zählen, wären es in Summe nur vier Gruppenliga-Absteiger. Doch zunächst ist entscheidend, dass Dorndorfs Rückzug amtlich wird.