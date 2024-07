Sinn/Hörbach will es nicht wieder mit Glück schaffen

Sinn. Wenn die Fußballer der SG Sinn/Hörbach etwas können, dann dies: Relegationsspiele zu überstehen. Die Spielgemeinschaft sicherte auf diese Weise in den vergangenen beiden Spielzeiten die Klasse. Der Status als A-Ligist soll in der Runde 2024/2025 nicht schon wieder an seidenem Faden hängen. Damit die SG Sinn/Hörbach nicht erneut viel Glück benötigt, muss der Spielausschuss bei den Sommertransfers ein glückliches Händchen beweisen. Der eine oder andere Coup ist den Verantwortlichen gelungen.