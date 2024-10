Simon Jansen: "Da hatte ich wirklich Gänsehaut"

Mit seinen sechs Toren gegen Papenburg setzte Jansen seine beeindruckende Form aus der vergangenen Saison fort. Damals erzielte er 38 Tore in der 1. Kreisklasse Emsland Nord und wurde Torschützenkönig. Dieser Erfolg trug maßgeblich zum direkten Wiederaufstieg des SV Esterwegen in die Kreisliga bei. Auch in der neuen Liga knüpft Jansen nahtlos an seine Leistung an: Nach zehn Spielen steht er bereits bei 19 Toren und vier Vorlagen. „Es ist wirklich eine aufregende Zeit für mich! Ich hätte nie gedacht, dass ich so gut in die neue Saison starte“, gibt Jansen zu. „Es ist ein tolles Gefühl, so viele Tore zu erzielen, vor allem in einer höheren Liga.“

Jansen betont jedoch, dass es für ihn nicht nur um persönliche Statistiken geht. „Die Statistik ist zwar beeindruckend, aber ich konzentriere mich lieber auf die Teamleistung und darauf, die Spiele zu gewinnen. Alles andere kommt dann von ganz allein“, erklärt der Torjäger bescheiden.