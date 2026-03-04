Simon Busch zieht es zum TSV Seebach Der Ex-Schaldinger verlässt den SV Oberpolling und will sich nochmal auf Verbandsebene beweisen von Thomas Seidl · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

Simon Busch hat dem TSV Seebach sein Ja-Wort gegeben – Foto: Verein

Am Montag wurde publik, dass Mathias Loibl nach dieser Saison aus beruflichen Gründen aufhören wird und der TSV Seebach damit seine langjährige Nummer eins verliert. Die Verantwortlichen des Tabellendritten der Landesliga Mitte waren aber schon länger über den Entschluss ihres Goalies informiert und konnten sich daher schon um einen Ersatz umsehen. In der kommenden Saison wird mit Simon Busch ein erfahrener Keeper zur Beller-Truppe wechseln, der momentan noch im Tor des Bezirksliga-Schlusslichts SV Oberpolling steht.

Der 28-Jährige, der aus dem SV Riedlhütte hervorgegangen ist, hatte in seiner Laufbahn schon zahlreiche Stationen, unter anderem ein Österreich-Gastspiel beim FC Wels in der vierten Liga. Für den SV Schalding-Heining absolvierte Busch 32 Einsätze in der Regionalliga Bayern. "Grundsätzlich taugt es mir beim SV Oberpolling total, wenngleich die sportliche Situation alles andere als positiv ist. Der Verein und die Leute sind aber top und ich fühle mich sehr wohl", sagt Busch, der aber nicht lange überlegen musste, als er die Anfrage vom Bayernliga-Aspiranten erhalten hat: "Seebach hat sich zu einer Top-Adresse im niederbayerischen Fußball entwickelt. Das ist ein ambitionierter Klub und genau das hat mich gereizt. Ich bin jetzt mit 28 Jahren in seinem sehr guten Torhüter-Alter und der Reiz nochmal in einem professionelleren Umfeld angreifen zu können, war groß. Daher ist mir die Entscheidung nicht schwergefallen."













