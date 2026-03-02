Seebachs Klassekeeper Loibl hört auf Aus beruflichen Gründen macht der langjährige Bayernliga-Keeper am Saisonende Schluss von Thomas Seidl · Heute, 15:20 Uhr · 0 Leser

Mathias Loibl gehört seit Jahren zu den besten Torhütern in Niederbayern – Foto: Harry Rindler

119 Einsätze in der Bayern-, sowie 108 Spiele in der Landesliga hat Mathias Loibl in seiner Laufbahn bislang bestritten. Bis zum Sommer werden noch ein paar Sechstliga-Begegnungen für den Keeper des TSV Seebach hinzukommen, dann ist für den 28-jährigen Blondschopf allerdings überraschend Schluss.

"Zeitlich bekomme ich es nicht mehr auf die Reihe. Ich werden zusätzlich zu meinem Beruf eine Ausbildung im Agrarbereich machen, die unter anderem jede Woche zwei Abendtermine in Anspruch nehmen wird. Da ich ein eingefleischter Fußballer bin und es bei mir deshalb keine halben Sachen gibt, höre ich schweren Herzens auf", informiert Loibl, der in Gemeinde Stephansposching wohnhaft ist. Ein unterklassiges Engagement, das weniger Aufwand bedeuten würde, kommt für den Goalie nicht in Frage: "Ich habe immer probiert, das Maximum herauszuholen. Daher ist es - ohne überheblich klingen zu wollen - nicht mein Anspruch, Sonntags noch irgendwo just for fun in der Kreisklasse zwischen den Pfosten zu stehen." Den Fußball möchte der sympathische Sportler aber dennoch erhalten bleiben: "Ich kann mir durchaus vorstellen, als Tormanntrainer etwas zu machen. Das wäre eine Geschichte, bei der man eine gewisse zeitliche Flexibilität hat. Meine Erfahrungen, die ich unter anderem bei tollen Torhüter-Coaches wie Roland Schreiner, Toni Zeidler und Tobias Winnerl gesammelt habe, würde ich gerne weitergeben."























Sechs Jahre verbrachte Loibl bei der SpVgg Hankofen-Hailing – Foto: Paul Hofer







Auf seine Karriere blickt Mathias Loibl durchaus mit einer Portion Stolz zurück: "Ich bin bei der SpVgg GW Deggendorf und dem SV Wacker Burghausen top ausgebildet worden und habe dann zehn Jahre auf hohem Amateurniveau verbringen dürfen. Vom Last-Minute-Klassenerhalt in der Bayernliga, über den Aufstieg in die Regionalliga bis zur Landesliga-Vizemeisterschaft war alles dabei. Das waren tolle Jahre, die ich nicht missen möchte." Bei der SpVgg Hankofen-Hailing hatte Loibl 2022 ein etwas unglückliches Ende. "Dadurch ist die Tür zum TSV Seebach aufgegangen. Ich fühle mich bei diesem Verein extrem wohl und wir haben eine supercoole Truppe", sagt Loibl, der mit seinem Team derzeit den dritten Rang in der Landesliga Mitte belegt. "Der zweite Platz ist noch drin und Relegationsspiele zum Abschied wären schon nochmal ein Highlight", schmunzelt der erfahrene Torhüter.





Von Seiten des TSV Seebach wird dem in Kürze scheidenden Leistungsträger große Wertschätzung entgegengebracht. "Matse ist nicht nur ein herausragender Torwart, sondern auch ein toller Typ, der eine große Lücke hinterlassen wird. Es gibt aber im Leben wichtigere Dinge als Amateurfußball und deshalb können wir seine Entscheidung nachvollziehen. Wir werden aber versuchen, ihn als zusätzlichen Torwarttrainer im Verein zu halten", gibt Seebachs Teammanager Manuel Ebner zu Protokoll.