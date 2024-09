Simikic und Stascak schießen Aramäer Heilbronn zum 4:0-Sieg

Die Anfangsphase gehörte klar den Gästen aus Pfedelbach. Emmanuel Osare (8.), Jann Baustelle (11.) Philipp Ehrle (14.) und Marco Gebert ließen gute Chancen aus. Zwei Mal davon konnte sich Aramäer-Keeper Tim Gondek gut auszeichnen. Nebojsa Simikic brachte die Hausherren durch ein direkt verwandelten Freistoß in Führung. Zehn Minuten später schoß Aramäer-Akteur Robert Grau knapp links am Tor vorbei.



Der Beginn der zweiten Halbzeit sollte dann sehr wegweisend für den restlichen Spielverlauf sein. Zunächst brachte Simikic die Hausherren durch einen Elfmeter in Führung, nachdem Jan Stascak gefoult worde (47.) und zwei Minuten später schwächten sich die Gäste mit einer Ampelkarte. Fortan übernahmen die Aramäer das Kommando. Einen Abschluss von Frank Silvain Teku (52.) konnten die Pfedelbacher in letzter Sekunde auf der Linie klären.

Fünf Zeigerumdrehungen später parierte Pfedelbachs Keeper Hannes Fischle einen gefährlichen Schuß von Nebojsa Simikic stark. In der 65.Spielminute schoß Teku knapp links am Tor vorbei. Drei Minuten später erhöhte Simikic auf 3:0 und nachdem Jan Stascak erneut im Strafraum von den Beinen geholt worde trat dieses Mal der gefoulte selbst an und erzielte den 4:0-Endstand.



Zuschauer: 200



Schiedsrichter: Luca Bredow (Waiblingen)



Tore: 1:0 Simikic (30.), 2:0 Simikic (Foulelfmeter / 47.), 3:0 Simikic (68.), 4:0 Stascak (Foulelfmeter /76.)