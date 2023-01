Valdrin Blakaj (am Ball) coacht in der nächsten Saison den ASCK Simbach – Foto: Thomas Martner

Simbach: Blakaj wird Spielertrainer, Schwarz bleibt an Bord Beim West-Bezirksligisten gibt es kommende Saison Veränderungen auf der Kommandobrücke

Die Spatzen haben es in den letzten Tagen bereits von den Dächern gepfiffen, nun ist es amtlich: Valdrin Blakaj trainiert in der kommenden Saison den Bezirksligisten ASCK Simbach. Heiko Schwarz, der seit Sommer 2017 auf der Kommandobrücke der Innstädter steht, geht auf eigenen Wunsch ins zweite Glied zurück und wird den neuen Coach als spielender Co-Trainer unterstützen und zudem Aufgaben in der sportlichen Leitung übernehmen.

"Ich bin jetzt seit fünfeinhalb Jahren Spielertrainer des ASCK, bin 2020 zum zweiten Mal Vater geworden und auch der Hausbau ist noch nicht komplett abgeschlossen. Auch beruflich bin ich gut eingespannt, daher wollte ich in der kommenden Saison nicht mehr an vorderster Front stehen und wir haben gemeinsam eine Lösung gefunden, die passt. Mir liegt der Verein mittlerweile sehr am Herzen und deshalb werde ich mich weiter taktkräftig einbringen, damit wir sportlich eine gute Adresse bleiben. Mit Valdrin bekommen wir einen fachlich kompetenten und sympathischen Trainer, mit dem ich mich gut verstehe und der frischen Wind reinbringen wird. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm", lässt der ehemalige Zweitligakicker Heiko Schwarz verlauten.







Heiko Schwarz (am Ball) bleibt dem ASCK Simbach als Co-Spielertrainer erhalten – Foto: Reimund Neumaier