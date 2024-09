Einst trug Giuseppe Signorelli (links) das Trikot des OFC, nun ist er für den SV Hummetroth im Einsatz. – Foto: Fernando Baptista

Signorellis Ziel: Mindestens 25 Tore Der Angreifer des SV Hummetroth blickt auf das Spitzenspiel gegen Pars Neu-Isenburg, seine Saisonziele und seinen Spielstil Verlinkte Inhalte VL Hessen Süd SV Pars Hummetroth Giuseppe Signorelli

Mit seinen sechs Toren in fünf Spielen ist Giuseppe Signorelli in dieser Saison bislang so etwas wie die Lebensversicherung des SV Hummetroth. Der 24 Jahre alte Offenbacher ist maßgeblich dafür mitverantwortlich, dass der Verbandsligist vor dem Spitzenspiel gegen Tabellenführer Pars Neu-Isenburg (Samstag, 16 Uhr) auf Platz drei rangiert. Geht es nach Signorelli, der im Sommer von Hessenligist Bayern Alzenau in den Odenwald gekommen ist, soll auch am Ende der Saison ein Platz unter den ersten drei Teams stehen. „Mein Ziel als Stürmer ist natürlich, meiner Mannschaft mit so vielen Toren wie möglich zu helfen, um den maximalen Erfolg zu erreichen“, sagt er und verrät: „Persönlich setze ich mir das Ziel, mindestens 25 Tore zu schießen.“

Ein klassischer Torjäger Er sei ein Stürmer, den man nicht wirklich im Spiel sieht, der sich auf den perfekten Laufweg zum Tor konzentriere oder auf die Bälle in den Sechzehner warte, gibt er zu. „Ich bin ein klassischer Torjäger, spiele überwiegend nur mit ein, zwei Kontakten und versuche so schnell wie möglich zum Abschluss zu kommen“, sagt er. In der vergangenen Saison erzielte er 24 Tore für Hessenligist Alzenau.