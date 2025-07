Sievern gewinnt Sportwoche in Spieka

Nach neun aufregenden Turniertagen fand die Sportwoche in Spieka letztlich drei Sieger. Darunter befand sich auch der TSV Sievern, der gerade im Schlussspurt zu überzeugen wusste.

Schon am Dienstagabend sicherte sich der OSC Bremerhaven den Turniersieg in der Gruppe Grün, nachdem er Rot-Weiss Cuxhaven mit 9:0 überrollte. Der Landesliga-Absteiger meldete sich in der abschließenden Partie gegen den ESC Geestemünde zurück, holte einen 0:2-Rückstand auf, musste sich aber letztlich knapp mit 2:3 geschlagen geben.

In der kommenden Spielzeit wird der TSV Sievern wahrscheinlich zu den ärgsten Konkurrenten der Cuxhavener zählen. Der qualitativ hochwertig besetzte Kader deutete sein Potenzial in der Gruppe Rot bereits an. Auf den 3:1-Auftaktsieg über Wulsdorf folgte ein dürftiges 1:1 gegen Imsum, ehe der TSV Altenwalde - ein zukünftiger Ligagegner - eindrucksvoll mit 5:0 bezwungen wurde. Im Finale wartete nochmals Imsum, das die Gruppenphase ebenfalls ungeschlagen abschloss. Diesmal legte Sievern einen energischeren Auftritt hin und gewann dank Toren von Simon Aulich sowie Timo Struppe mit 2:1.