Mit FuPa-TV: Rot-Weiss geht gegen OSC unter

Es dauerte nur sechs Minuten, bis Jari-Pekka Ley den Torreigen eröffnete. Rund zehn Zeigerumdrehungen später hatte er bereits den lupenreinen Hattrick verbucht. Der OSC bot höchst ansehnlichen Offensivfußball, zeigte sich zudem im Gegenpressing sehr aggressiv. Die Cuxhavener befanden sich daher fast ausschließlich in der Defensive. Die einzige aussichtsreiche Chance vergab Gabriel Costa nach Vorlage des engagierten Neuzugangs Luca Mittelstädt. Tore erzielte dagegen nur der Bremen-Ligist. In der Folge erhöhten der herausragende Noah Koch (3), Jamal Barnes (2) sowie Marcel Wagner per Foulelfmeter auf 9:0.