Siegtreffer zum 2:1 in der 99. Minute

In Hälfte 2 endeten Rümlangs seltene Angriffe meistens mit hohen Flanken in den Strafraum, die jedoch Goalie Sakipi keine Probleme bereiteten.

Dramatik pur in der Nachspielzeit



Die von Schiedsrichter Deni verhängte Nachspielzeit von 4 Minuten dehnte sich auf Grund von Spielunterbrechungen auf gesamt 10 Minuten aus.

Leider versuchte Volketswil nach dem späten Führungstreffer auf Verwaltungsmodus umzuschalten und wurde prompt ,unverständlich nach dem Spielverlauf ohne eine nennenswerte Torchance der Rümlanger in der 2.Hälfte, mit dem Ausgleich zum 1:1 in der 93.Minute bestraft.

In der 9.Minute der Nachspielzeit spielte Lenny Ammann von der Mittellinie einen hohen Pass in den Rümlanger Strafraum, ein Stellungsfehler eines Rümlanger Verteidigers nutzte Dominik Meyer überlegt zum 2:1 Sieg, der eigentlich mit dem Ausgleich in der 93. in weite Ferne gerückt war.

Fazit

Der Volketswiler Auswärtssieg geht voll in Ordnung, ein Unentschieden hätte nicht dem Spielverlauf entsprochen. Die intensiven Trainingseinheiten der letzten 3 Wochen scheinen sich bezahlt zu machen, immerhin hat es in den ersten 4 Pflichtspielen (3 MS sowie 1 Cup) zu drei Siegen gereicht und dies bei nur einem Heimspiel aber bereits 3 Auswärtsspielen.

Termine

2.Runde Regionalcup - Sportanlage ZH Witikon , Katzenschwanzstrasse 45 , 16.ooUhr

FC NEUMÜNSTER - FC VOLKETSWIL 1

FC GSI RÜMLANG 1964 - FC VOLKETSWIL 1 1:2 (0:0)

Sportanlage Rümlang

Zuschauer 100

SR D.R.

Torfolge

Jeroen Meyer 0:1 Salerno 1:1 Dominik Meyer 1:2

FC VOLKETSWIL 1

Sakipi; Läubli-Kaderli-Straub-Ammann; A.Pellegrini-L.Pergolis(C)-Perez;; Linares-Angliker-Erijon Demko

Ein-Auswechselbank - Jäggli-Frefel-D.Meyer-J.Meyer-Kletschke-D`Emilia-Becvarov

Trainer - Antonio Limata TWT Heinz Büchi

FC GSI RÜMLANG 1964

Schläpfer; Meier-Kessler-Pontrandolfo-Bristot(C); Ajdari-Heiniger-Cusumaro-Cologrossi; Salerno-Lehner

Ein-Auswechselbank - Tieri-Rezene-Wacker-Patella-A.Petrone-Bodul

Trainer M.Petrone - Ch. Pridnig