Siegtreffer in der Nachspielzeit: Schweinfurt krönt famose Aufholjagd

Der 1. FC Schweinfurt 05 hat den ersten Sieg unter Coach Jermaine Jones gefeiert. Danach sah es allerdings 20 Minuten vor dem Schlusspfiff im Heimspiel gegen den SSV Ulm 1846 so gar nicht aus. Die Spatzen, ebenfalls start abstiegsgefährdet, führten mit 2:0.
1. FC Schweinfurt 05 – SSV Ulm 1846 Fußball 3:2 (0:0)
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Lauris Bausenwein, Thomas Meißner, Lucas Zeller, Sebastian Müller (64. Nico Grimbs), Tim Latteier, Johannes Geis, Mustafa Özden (46. Joshua Endres), Winners Osawe (78. Kevin Fery), Fabio Luque-Notaro (46. Michael Dellinger), Dustin Forkel (46. Leonard Langhans) - Co-Trainer: Gregor Opfermann - Co-Trainer: Philipp Hilmer - Co-Trainer: Leo Dietz - Co-Trainer: Michael Gehret
SSV Ulm 1846 Fußball: Max Schmitt, Jonathan Meier, Niklas Kölle, Lukas Mazagg, Luca Bazzoli, Max Julian Brandt (90. Marcel Seegert), Elias Löder (84. André Becker), Leon Dajaku (84. Ensar Aksakal), Mirnes Pepic (72. Dennis Dressel), Abu-Bekir Ömer El-Zein (72. Streli Mamba), Lucas Röser - Co-Trainer: Matthias Lust - Co-Trainer: Patrick Waltenberger - Co-Trainer: Oliver Unsöld - Co-Trainer: Christoph Kappel
Schiedsrichter: Timon Oliver Schulz (Lehrte) - Zuschauer: 2.890
Tore: 0:1 Lucas Röser (48.), 0:2 Lucas Röser (58.), 1:2 Nico Grimbs (73.), 2:2 Johannes Geis (81. Foulelfmeter), 3:2 Michael Dellinger (90.+4)