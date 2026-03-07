 2026-03-05T07:49:35.839Z

Ligabericht

Siegtreffer in der Nachspielzeit: Schweinfurt krönt famose Aufholjagd

Die Schnüdel drehen gegen Ulm in der Schlussphase einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg

von Mathias Willmerdinger · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser
Freud und Leid, mal wieder dicht beisammen im Fußball: Während die Schweinfurter ihre tolle Aufholjagd bejubeln, können es die Ulmer kaum fassen.
Freud und Leid, mal wieder dicht beisammen im Fußball: Während die Schweinfurter ihre tolle Aufholjagd bejubeln, können es die Ulmer kaum fassen. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
3. Liga
Regionalliga Bayern
SSV Ulm
Schweinfurt
Jermaine Jones
Jermaine Jones

Der 1. FC Schweinfurt 05 hat den ersten Sieg unter Coach Jermaine Jones gefeiert. Danach sah es allerdings 20 Minuten vor dem Schlusspfiff im Heimspiel gegen den SSV Ulm 1846 so gar nicht aus. Die Spatzen, ebenfalls start abstiegsgefährdet, führten mit 2:0.

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
3
2

Im ersten Abschnitt mussten sich die knapp 3.000 Zuschauer noch eher am herrlichen Frühlingswetter erfreuen, auf dem Platz tat sich nämlich nicht viel. Erst nach der Pause wurde es schwungvoller. Die Gäste von der Donau legten vor und schossen durch einen Doppelpack von Lucas Röser (48./58.) eine scheinbar komfortablen 2:0-Führung heraus. Die Ulmer hätten den dritten Treffer nachlegen können, verpassten aber die Entscheidung, was sich bitter rächen sollte! Zunächst verkürzte Nico Grimbs nach einer Ecke auf 1:2 (73.), keine zehn Minuten später verwandelte Johannes Geis einen Foulelfmeter (81.). Tim Latteier war zuvor gefoult worden. Aber das war`s noch nicht: In der Nachspielzeit ließ Mike Dellinger mit seinem ersten Drittliga-Tor (90.+4) das altehrwürdige Sachs-Stadion erzittern, wie wahrscheinlich bisher noch nicht in dieser Saison.

Alles auf einen Blick:

1. FC Schweinfurt 05 – SSV Ulm 1846 Fußball 3:2 (0:0)
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Lauris Bausenwein, Thomas Meißner, Lucas Zeller, Sebastian Müller (64. Nico Grimbs), Tim Latteier, Johannes Geis, Mustafa Özden (46. Joshua Endres), Winners Osawe (78. Kevin Fery), Fabio Luque-Notaro (46. Michael Dellinger), Dustin Forkel (46. Leonard Langhans) - Co-Trainer: Gregor Opfermann - Co-Trainer: Philipp Hilmer - Co-Trainer: Leo Dietz - Co-Trainer: Michael Gehret
SSV Ulm 1846 Fußball: Max Schmitt, Jonathan Meier, Niklas Kölle, Lukas Mazagg, Luca Bazzoli, Max Julian Brandt (90. Marcel Seegert), Elias Löder (84. André Becker), Leon Dajaku (84. Ensar Aksakal), Mirnes Pepic (72. Dennis Dressel), Abu-Bekir Ömer El-Zein (72. Streli Mamba), Lucas Röser - Co-Trainer: Matthias Lust - Co-Trainer: Patrick Waltenberger - Co-Trainer: Oliver Unsöld - Co-Trainer: Christoph Kappel
Schiedsrichter: Timon Oliver Schulz (Lehrte) - Zuschauer: 2.890
Tore: 0:1 Lucas Röser (48.), 0:2 Lucas Röser (58.), 1:2 Nico Grimbs (73.), 2:2 Johannes Geis (81. Foulelfmeter), 3:2 Michael Dellinger (90.+4)