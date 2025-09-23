Sieglosserie beendet! SV Stahl zieht souverän in Runde 2 ein

Der SV Stahl hat die erste Pokalhürde gemeistert und steht verdient in Runde zwei. Beim Gastspiel in Lehesten setzte sich das Team von Coach Matejka trotz einiger Personalsorgen klar mit 6:2 durch. Von Beginn an bestimmten die Gäste das Spielgeschehen. Mit hohem Ballbesitzanteil und viel Zug zum Tor drückte Stahl die Gastgeber tief in die eigene Hälfte. Folgerichtig fielen die Treffer in regelmäßigen Abständen: Sebastian Lindig und Jan Lorenz trafen jeweils doppelt, Nick Weihrauch sowie Paul Czekanowski steuerten die weiteren Tore bei. Besonders erfreulich: Nach drei Monaten ohne Sieg konnte der SV Stahl endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern – auch wenn die Leistung nicht in allen Phasen restlos überzeugte. Nach zahlreichen Wechseln in der Schlussphase fehlte etwas die Stabilität, wodurch Lehesten in den letzten fünf Minuten noch zu zwei Treffern kam. Geschichte schrieb an diesem Nachmittag Jan Löffler, der mit 35 Jahren sein Debüt in der M1 gab. Ebenfalls erstmals im Trikot der Ersten liefen Justin Krummel und Christian Grosse auf. Überraschend zwischen den Pfosten stand Torwart Nummer drei, Christian Eberhardt, der seine Aufgabe jedoch solide löste. Ein großer Dank geht an die M2, die mit gleich acht Spielern aushalf und damit den Sieg mit möglich machte.

Mit dem klaren 6:2-Erfolg und der geschlossenen Mannschaftsleistung sendet der SV Stahl ein Signal: Die Mannschaft ist zurück und will kommende Woche gegen Arnstadt 2 ein Zeichen in der Liga setzen.