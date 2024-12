Siegesserie gerissen

Der VfR drängte die tief stehenden Ravensburger von Beginn an in die eigene Hälfte, wurde aber bereits in der 4. Minute klassisch ausgekontert. Ein Ravensburger Stürmer wurde mit einem langen Diagonalball zur linken Außenbahn auf die Reise geschickt und bediente den mitgelaufenen Nicolas Jann. Der hatte keine Mühe, den Ball an Torwart Michel vorbei im Tor unterzubringen. Drei Minuten später hatte der VfR Glück, als Felix Schäch auf der rechten Seite durchlief, seine Flanke an den Fünfmeterraum aber knapp verpasst wurde.

Es war ein Spiel auf ein Tor. Der VfR hatte viel Ballbesitz, aber wenig zündende Ideen. Torchancen waren im ersten Durchgang Mangelware