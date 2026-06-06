Siege für VfL Tönisberg, Fortuna Dilkrath und SpVg Odenkirchen

Sieg für Dilkrath. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Der letzte Spieltag der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3, liefert noch einmal große Spannung. Sportfreunde Neuwerk kann am Sonntag beim 1. FC Viersen mit einem Sieg Meister werden und den OSV Meerbusch noch vom ersten Platz verdrängen. Für Viersen geht es zugleich um wichtige Punkte im Kampf um den direkten Klassenerhalt.

Spieltext FC Viersen - SF Neuwerk

Spieltext Brüggen - SC St. Tönis II

Spieltext FC Mgladbach - TSV Bockum

Spieltext SSV Grefrath - VfR Fischeln

Der VfL Tönisberg hat seine Saison mit einem 4:2 gegen CSV Marathon Krefeld abgeschlossen und sich damit im Tabellenmittelfeld noch einmal verbessert. Für Marathon trafen Ilay Baris zum zwischenzeitlichen 1:1 (25.) und Ekrem Aksu zur 2:1-Führung (42.), doch dann kippte die Partie zugunsten der Gastgeber. Marathon beendet den Spieltag nach der Niederlage mit 42 Punkten und bleibt in der dicht besetzten Mittelfeldzone.

Die DJK Fortuna Dilkrath hat beim TuS Wickrath spät gewonnen und ein bereits ausgeglichenes Spiel noch einmal auf ihre Seite gezogen. Ceyhun Doganer brachte die Gäste früh in Führung (5.), Tim Jäger erhöhte nach der Pause auf 2:0 (50.). Wickrath kam durch Niek Gabriel Mäder zurück (69.) und glich in der Nachspielzeit durch Jason Rütten aus (90.+1). Doch der Punkt hielt nur kurz: Danny Thönes traf in der 90.+3 Minute zum 3:2 für Dilkrath. Damit klettert die Fortuna auf Rang sieben, während Wickrath auf Platz sechs bleibt.

Die SpVg Odenkirchen hat ihre starke Saison mit einem 3:1 bei Thomasstadt Kempen fortgesetzt. Vincent Schleifer brachte die Gäste in Führung (22.), ehe Till Konietz nur vier Minuten später ausglich (26.). Noch vor der Pause hätte Odenkirchen erneut vorlegen können, doch Michael Bohnen scheiterte mit einem Foulelfmeter an Niclas Roosen (41.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Daniel Pfaffenroth (75.) und Pascal Schmitz (83.) dennoch für den Auswärtssieg. Odenkirchen festigt Rang drei, Kempen beendet die Saison im unteren Mittelfeld.

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Das sind die nächsten Spieltage

Spieltext Nettetal II - Türkiyemspor

33. Spieltag

Fr., 29.05.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - 1. FC Mönchengladbach 5:0

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC Union Nettetal II 4:0

So., 31.05.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Thomasstadt Kempen 2:1

So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TuS Wickrath 3:1

So., 31.05.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24 2:8

So., 31.05.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - VfL Tönisberg 1:2

So., 31.05.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - 1. FC Viersen 2:3

So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TuRa Brüggen 1:4



34. Spieltag

Sa., 06.06.26 16:00 Uhr VfL Tönisberg - CSV Marathon Krefeld

Sa., 06.06.26 16:00 Uhr Thomasstadt Kempen - SpVg Odenkirchen

Sa., 06.06.26 18:30 Uhr TuS Wickrath - DJK Fortuna Dilkrath

So., 07.06.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 07.06.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfR Krefeld-Fischeln

So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Sportfreunde Neuwerk

So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum

So., 07.06.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Türkiyemspor Mönchengladbach