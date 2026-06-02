Siegburger SV04 setzt im Derby ein Ausrufezeichen 3:0 gegen FC Hennef 05 – Aufstiegskampf in der Mittelrheinliga bleibt spannend von red/MAB · Heute, 08:26 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lucy Neuber

Der Siegburger SV04 hat das Derby gegen den FC Hennef 05 vor heimischer Kulisse mit 3:0 gewonnen und damit im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga West ein wichtiges Zeichen gesetzt. Vor zahlreichen Zuschauern im letzten Heimspiel der Saison zeigte die Mannschaft von Trainer Alexander Otto eine konzentrierte Leistung und setzte den direkten Konkurrenten Bergisch Gladbach weiter unter Druck. Durch den Erfolg steht der SV04 mit nun 62 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz der Fußball-Mittelrheinliga. Die Entscheidung im Aufstiegsrennen fällt damit erst am letzten Spieltag.

Bereits in der 18. Minute brachte William McIntosh die Gastgeber in Führung. Nach einer präzisen Vorarbeit von Enes Yilmaz erzielte der Offensivspieler sein 13. Saisontor und sorgte früh für Sicherheit im Spiel der Siegburger. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Till Weingarten auf 2:0. Kelana Mahessa bereitete den Treffer in der 45. Minute vor und sammelte damit seine siebte Saisonvorlage. Der dritte Treffer fiel kurz vor Spielende. Nico Kuhbier traf in der 87. Minute nach Vorlage von Tom Schnörpel zum 3:0-Endstand und erzielte damit sein fünftes Saisontor.



Trainer Alexander Otto zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Das 2:0 kam zu einem sehr guten Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir Hennef bewusst mehr den Ball überlassen und aus einer stabilen Defensive heraus unsere Chancen gesucht“, erklärte Otto nach der Partie. Gemeinsam mit Co-Trainer Kai Brech und Co-Analyst Pascal Fauler arbeitet das Trainerteam seit Monaten intensiv an der Entwicklung der Mannschaft. Die harte Arbeit scheint sich auszuzahlen. Der Siegburger SV04 gehört in dieser Saison zu den stärksten Teams im Kreis und überzeugte über weite Strecken mit spielerischer Qualität und einer geschlossenen Mannschaftsleistung.





Auch die Atmosphäre rund um das Derby sorgte für besondere Momente. Die Fanmeile unterstützte die Mannschaft lautstark mit Trommeln und Gesängen. Immer wieder hallte der Ruf „Siegburger Jungs, wir stehen zu Euch“ über den Platz. Die Zuschauer verfolgten die Begegnung aufmerksam und sorgten für eine emotionale Stimmung im Stadion. Spieler und Verantwortliche bedankten sich nach Abpfiff ausdrücklich bei den Fans sowie den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern des Vereins. Ohne deren Einsatz wäre der Spielbetrieb in dieser Form nicht möglich. Insgesamt zählt der Verein rund 480 aktive Mitglieder einschließlich der Spieler.



In der Startformation standen Torwart Jens Fikisi sowie die Abwehrspieler Till Weingarten, Leo Camara, Ju-yong Jo und Tim Keil. Im Mittelfeld spielten William McIntosh, Kelana Mahessa, Tariq-Emad Suleiman, Enes Yilmaz und Yuta Sakamaki. Im Sturm begann Nico Kuhbier.



