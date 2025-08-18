Alex Otto (40) geht in seine dritte Saison beim Siegburger SV. – Foto: Boris Hempel

Siegburg-Trainer Alex Otto: "Es liegt noch viel Arbeit vor uns" Auf Platz drei folgt ein Umbruch im Kader

Der Siegburger SV schrieb mit Platz drei Vereinsgeschichte in der Mittelrheinliga. Trainer Alex Otto will die Euphorie nutzen – und bleibt seiner Linie treu: Junge Spieler entwickeln und dabei sportlich erfolgreich sein.

Mit 55 Punkten aus 30 Spielen und dem dritten Tabellenplatz gelang dem Siegburger SV die beste Mittelrheinliga-Platzierung der jüngeren Vereinsgeschichte. Für Trainer Alex Otto, der mit 40 Jahren in seine dritte Saison beim Verein geht, war es ein Jahr, in dem vieles perfekt zusammenpasste: „Bei uns hat in der vergangenen Saison einfach alles gepasst. Mit einer jungen, talentierten Mannschaft ist es uns gelungen, über die gesamte Spielzeit hinweg konstant Leistung zu bringen. Dabei mussten wir auch harte Lektionen lernen – doch die Truppe zeigte eine enorme Lernbereitschaft und hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Besonders wichtig war uns stets, den jungen Spielern einen Rahmen zu bieten, in dem Fehler erlaubt und als Teil des Entwicklungsprozesses verstanden werden.“ Kaderumbruch und neuer Schwerpunkt

Der Erfolg blieb nicht unbemerkt. „Der 3. Platz in der vergangenen Saison hat natürlich Begehrlichkeiten geweckt, sodass wir in der Sommerpause einen größeren Kaderumbruch vollziehen mussten. Nun verfügen wir wieder über eine sehr junge und talentierte Mannschaft“, sagt Otto. Die Vorbereitung stand daher im Zeichen des Neuaufbaus: „Der wichtigste Schwerpunkt in der Vorbereitung ist, dass unsere offensiven und defensiven Abläufe schnellstmöglich verinnerlicht und automatisiert werden. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, doch die Mannschaft zieht dabei hervorragend mit.“