Siegburg-Trainer Alex Otto: "Es liegt noch viel Arbeit vor uns"

Der Siegburger SV schrieb mit Platz drei Vereinsgeschichte in der Mittelrheinliga. Trainer Alex Otto will die Euphorie nutzen – und bleibt seiner Linie treu: Junge Spieler entwickeln und dabei sportlich erfolgreich sein.
Mit 55 Punkten aus 30 Spielen und dem dritten Tabellenplatz gelang dem Siegburger SV die beste Mittelrheinliga-Platzierung der jüngeren Vereinsgeschichte. Für Trainer Alex Otto, der mit 40 Jahren in seine dritte Saison beim Verein geht, war es ein Jahr, in dem vieles perfekt zusammenpasste: „Bei uns hat in der vergangenen Saison einfach alles gepasst. Mit einer jungen, talentierten Mannschaft ist es uns gelungen, über die gesamte Spielzeit hinweg konstant Leistung zu bringen. Dabei mussten wir auch harte Lektionen lernen – doch die Truppe zeigte eine enorme Lernbereitschaft und hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Besonders wichtig war uns stets, den jungen Spielern einen Rahmen zu bieten, in dem Fehler erlaubt und als Teil des Entwicklungsprozesses verstanden werden.“
Der Erfolg blieb nicht unbemerkt. „Der 3. Platz in der vergangenen Saison hat natürlich Begehrlichkeiten geweckt, sodass wir in der Sommerpause einen größeren Kaderumbruch vollziehen mussten. Nun verfügen wir wieder über eine sehr junge und talentierte Mannschaft“, sagt Otto.
Die Vorbereitung stand daher im Zeichen des Neuaufbaus: „Der wichtigste Schwerpunkt in der Vorbereitung ist, dass unsere offensiven und defensiven Abläufe schnellstmöglich verinnerlicht und automatisiert werden. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, doch die Mannschaft zieht dabei hervorragend mit.“
Auch wenn der Kader erneut vielversprechend besetzt ist, wiegt ein Abgang schwer: „Ich denke, dass der vorher schon geplante Abgang von Alec Vinci – unser Kapitän in der vergangenen Saison – uns sportlich und menschlich natürlich fehlen wird.“ Grundsätzlich ist Otto aber optimistisch, was die Neuzugänge betrifft: „Wir sind sehr zufrieden mit den Möglichkeiten, die wir haben.“
Am grundsätzlichen Kurs des Vereins wird sich auch in der neuen Saison nichts ändern. „Die DNA von Siegburg ist die konsequente Weiterentwicklung junger Spieler. In der vergangenen Saison konnten wir diese Entwicklung mit einem großen sportlichen Erfolg krönen. Daran wird sich auch in dieser Spielzeit nichts ändern: Wir werden in Ruhe weiterarbeiten. Ich bin überzeugt, dass ein einstelliger Tabellenplatz absolut im Bereich des Möglichen liegt.“