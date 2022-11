Sieg in Saarbrücken: Isseler Party geht weiter Frauenfußball-Regionalliga: Moselanerinnen gelingt zum ersten Mal überhaupt ein Erfolg gegen die Landeshauptstädterinnen von der Saar.

Dabei hatte zu Beginn des Spiels am Sonntag noch wenig nach einem Isseler Sieg ausgesehen: Keine drei Minuten waren absolviert, da stand Nora Clausen nach einem Eckball goldrichtig und versenkte die Kugel flach zur FCS-Führung. Nach 20 Minuten fanden die Isselerinnen besser in die Partie. Ein Schuss aus 30 Metern von Lea Scherer landete am Lattenkreuz. In der 32. Minute erzielte Selina Eiden nach einem Freistoß von der rechten Seite den verdienten Ausgleich. Kurz vor der Pause war dann Victoria Dietsch die Nutznießerin: Nachdem zunächst Julia Oberhausen an der starken Saarbrücker Torfrau Johanna Wende im Eins-gegen-Eins gescheitert war, staubte Dietsch zur Isseler Führung ab.

Nach dem Seitenwechsel hätte der TuS den Sack früh zu machen können. Der Tabellenvierte dominierte die Saarländerinnen und zwang sie durch hohes Pressing immer wieder zu Fehlern. Doch zahlreiche Chancen (unter anderem durch die eingewechselte Anne Blesius und Julia Oberhausen) blieben ungenutzt – auch, weil Wende im Tor immer wieder im direkten Duell Siegerin blieb.

Mit zunehmender Spieldauer wurde Saarbrücken aktiver, hatte jedoch wenig Zwingendes zu bieten. Nur einmal im zweiten Durchgang musste Dana Gotthard im TuS-Tor wirklich eingreifen.

Eine FCS-Akteurin verlor dann die Nerven: Nach einer Tätlichkeit im Mittelfeld wurde Leonie Stöhr mit Rot vom Platz gestellt. Nach fast sechsminütiger Nachspielzeit ertönte der erlösende Pfiff und die Isselerinnen ließen ihren Emotionen freien Lauf. „Ich hätte nicht gedacht, dass die Leistung aus dem Bad- Neuenahr-Spiel (1:0, d. Red.) von uns noch zu toppen ist“, war Trainer Stefan Zimmer begeistert. Er bemängelte lediglich die Chancenverwertung seiner Mannschaft.

„Das war ganz großes Kino vom gesamten Team. Wir waren eindeutig die bessere Mannschaft“, so Zimmer weiter. Für die Isselerinnen war es gleichzeitig der erste Sieg überhaupt gegen Saarbrückens erste Mannschaft. Entsprechend euphorisiert war man beim TuS: „Die Party geht jetzt weiter.“