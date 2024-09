Sieg für SV GW Anreppen gegen TBV Lemgo

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Delbrück

Wettbewerb: Bezirksliga Staffel 3

Spieltag: 5

Spielbericht: SV GW Anreppen gegen TBV Lemgo 4:1 (2:0)

Delbrück. Diese Partie dürfte Lemgo-Trainer Mathias Wellmann enttäuschen: Beim Aufeinandertreffen mit dem SV GW Anreppen muss sich seine Elf 4:1 geschlagen geben.

Nach gerade einmal 12 Minuten erzielt Silas Dierkes den ersten Treffer und setzt die Gäste unter Druck. Gleich darauf klingelt es schon wieder im Kasten. Wir sehen ein weiteres Tor durch Steven Bowman (15).

Es läuft nicht gut für den TBV Lemgo. In Minute 61 schafft es Joel Maximilian Poop noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ändert das allerdings nicht mehr viel. Maximilian Bäumler trifft für Anreppen in Minute 68. Es steht 3:1 für den SV GW Anreppen.

In der verbleibenden Spielzeit versuchen die Anreppener durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Noah Driesner ersetzt Steven Bowman.

Das Spiel ist fast vorbei, da fällt dann noch ein Tor: Eine Minute vor Abpfiff manövriert Dominik Hunsche den Ball erfolgreich hinter die gegnerische Linie und kann den Abstand zum 4:1 vergrößern. Damit ist der Sieg der Anreppener gesichert (89). Platz drei gehört ihnen. Die Lemgoer rutschen auf Platz fünf ab.

Die Aufstellungen: SV GW Anreppen - TBV Lemgo

SV GW Anreppen: Timo Kell (19), Pascal Rygol (4), Steven Bowman (11), Marlon Lippe (8), Daniel Austenfeld (30), Janosch Kersting (13), Mika Vieth (16), Dominik Hunsche (31), Linus Vogler (27), Dominik Müller (17), Silas Dierkes (20)

TBV Lemgo: Leon Kienast (26), Marvin Fuchs (22), Jannis Wehmeier (29), Nicklas Kapale (27), Henrik Hesse (21), Selim Blagajcevic (6), Jasper Süllwold (8), Louis König (9), Lasse Siekmeier (24), Niklas Haupt (23), Nikita Elias Poop (16)

Schiedsrichter: Waldemar Ackermann (Rheda-Wiedenbrück)

Assistent: Alexander Peitz

Assistent: Mathias Wellmann



