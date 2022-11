Sieben Tore in einem Spiel: Robin Scheerer ist FuPa-Spieler der Woche! FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" für Württemberg!

FuPa Württemberg präsentiert ab sofort den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐. In dieser Woche hat sich Robin Scheerer vom SC Unterzeil-Reichenhofen gegen tausende Konkurrenten in Württembergs Amateurfußball durchgesetzt. Der 28 Jahre alte Kicker ist eine feste Größe in der Kreisliga A Bodensee Staffel 3 und hat nach nur zwölf Spielen bereits 19 Tore und sieben Assists. Am vergangenen Wochenende gelangen ihm beim hohen 9:1-Sieg gegen die SV Deuchelried unglaubliche sieben Tore, davon sechs in nur 45 Minuten. Aufgrund dieser Leistung ist er unser Spieler der Woche!

FuPa: Wie sind die Gefühle nach dem du überragende sieben Tore in einem Spiel geschossen hast und wie wurdest du in der Kabine nach Abpfiff gefeiert? Robin Scheerer: Es gibt so Tage da gelingt einem alles und so einen hatte ich an diesem Tag. Nach dem Spiel war ich sehr zufrieden. In erster Linie, weil wir das Spiel souverän gewonnen und als Mannschaft eine Top Leistung gezeigt hatten. Natürlich war ich auch sehr glücklich über die Anzahl der Tore, weil das nicht alle Tage vorkommt. Das ein oder andere Lob hat man nach dem Spiel schon bekommen, aber im Endeffekt haben wir einfach gemeinsam den deutlichen Sieg gefeiert. FuPa: In den vergangenen zwölf Spielen hast du 19 Tore und sieben Vorlagen geschossen – ein absoluter Wahnsinnswert! Was machst du gerade richtig, dass du solch eine Leistung konstant auf den Platz bringst? Robin Scheerer: Ich würde sagen, das Selbstvertrauen eine große Rolle spielt. Dazu kommt die Leichtigkeit, die man entwickelt, wenn es so läuft wie aktuell. Aber man gewinnt Spiele oder schießt Tore nur als Team. Und da es in dieser Saison relativ gut läuft, profitiert jeder Einzelne davon und ich bin froh darüber meinen Beitrag zum Erfolg leisten zu können. FuPa: Hast du dir persönliche Ziele für die laufende Saison gesteckt und wenn ja, welche? Robin Scheerer: Im Großen und Ganzen wollte ich einfach Spaß haben und erfolgreich mit der Mannschaft sein. Als persönliches Ziel hatte ich mir vorgenommen mit den Toren & Assists im zweistelligen Bereich zu landen. Hier bin ich bislang absolut im Soll und daher auch mehr als zufrieden.