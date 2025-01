Sieben Neue auf einen Streich - SpVgg Altenerding rüstet auf

„Aufgrund einiger langfristigen Ausfälle haben wir uns um neue Spieler bemüht, denn wir möchten ein ähnliches Szenario wie in der Hinrunde, als wir aufgrund von Verletzungen manchmal erhebliche Personalprobleme hatten, im neuen Jahr vermeiden“, erklärt Locke. Mit dem 39-jährigen Routinier Deniz Sari hat die SpVgg ein im Landkreis bekanntes Gesicht verpflichtet. Der Mittelfeldakteur spielte bis vor einem Jahr beim FC Türkgücü Erding, hielt sich aber während seiner Pause fit und will nun bei der SpVgg nochmal angreifen.

Der ehemalige Profi, der laut seiner Aussage die meiste Erfahrung in der bosnischen Premijer Liga bei seinem Gastspiel beim FK Iaktasi und in der zweiten türkischen Liga bei Vanspor gesammelt hat, will diese Erlebnisse an die neuen Mitspieler weitergeben.

Gegensätzlich zu Sari sind die beiden Neuzugänge Noah Tiefenbacher und Leon Würzinger, die vom VfB Hallbergmoos an die Sempt wechseln, denn die beiden 19-jährigen Talente wollen bei der SpVgg den nächsten Schritt machen. Der Sprung in die Landesligamannschaft des VfB sei zu groß, betonen beide Youngster. Die beiden, die vor der Winterpause schon bei ihrem neuen Verein mittrainiert haben, konnten den Coach überzeugen. Größere Erfahrungen im Herrenbereich bringt Nawid Mostafai mit, wobei seine Leistungskurve vor allem in der laufenden Saison steil nach oben zeigt.

SpVgg wildert beim Lokalrivalen

Der Angreifer, der Teile seiner Jugend schon bei der SpVgg Altenerding verbracht hat, reifte zu einem Leistungsträger beim Lokalrivalen FC Herzogstadt, wo er mit zwölf Treffern der beste Torschütze in der Vorrunde war. Er sieht mit dem Wechsel nach Altenerding eine große Chance.

„Als mich Pedro kontaktiert hat, war das Interesse sofort da, und beim Kennenlerntraining wurde ich von den Jungs hervorragend aufgenommen. Daher will ich diese Herausforderung annehmen, und meinem neuen Verein helfen. Ich möchte aber betonen, dass es keine Entscheidung gegen Herzogstadt war, aber ich möchte diese Chance nutzen und bin meinem alten Verein für alles sehr dankbar“, blickt der Torjäger mit einem lachenden und weinenden Auge auf die letzten Wochen zurück. Neben diesen Neuzugängen gibt es mit Kirubel Getnet (Türkgücü), Miguel Cardante Rodriguez (Centro Italiano Erding) und Nessim Mahsas (reaktiviert) noch drei Rückkehrer.

Drei Spieler kehren zurück

Die Verantwortlichen der SpVgg freuen sich über das Trio, „denn wir kennen alle drei Jungs bestens, und wissen, dass sie charakterlich zu 100 Prozent zu uns passen. Zudem bringen sie eine hohe fußballerische Qualität mit“, so sportlicher Leiter Matthias Dasch.