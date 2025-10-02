Der 10. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems hält alles bereit, was den Amateurfußball spannend macht: ein echtes Spitzenspiel, heiße Derbys und richtungsweisende Partien im Tabellenkeller. Im Fokus steht das Duell zwischen Tur Abdin Delmenhorst und Spitzenreiter VfL Stenum, während auch Verfolger Wildeshausen im Derby gegen Großenkneten gefordert ist. Im Abstiegskampf konnte Wiefelstede unter der Woche mit einem Überraschungssieg neuen Mut schöpfen, während Abbehausen weiter sieglos am Tabellenende steht. Und zum Abschluss wartet mit dem Oldenburger Stadtduell zwischen VfL II und GVO ein echter Klassiker.

Zum Abschluss des Spieltags kommt es nächsten Mittwoch zum Oldenburger Stadtduell. Die Reserve des VfL steckt mit elf Punkten im unteren Mittelfeld und kassierte am vergangenen Wochenende eine deutliche 1:5-Niederlage in Stenum. GVO hingegen ist mit 36 erzielten Treffern die offensivstärkste Mannschaft der Liga und setzte sich gegen Heidmühle souverän mit 4:2 durch. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung, doch Derbys haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze.

Abbehausen ist weiterhin sieglos und bildet mit zwei Punkten das Schlusslicht der Liga, aufgrund des Sieges von Wiefelstede gegen den TV Jahn unter der Woche. Besonders die Defensive (25 Gegentore) offenbart große Schwächen. Die WSC FRISIA dagegen konnte zuletzt mit dem 4:0 gegen Nordenham glänzen und sich im oberen Tabellendrittel festsetzen. Alles spricht für die Gäste, doch Abbehausen muss langsam Ergebnisse liefern, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Rastede kämpft nach gutem Saisonstart mit Konstanzproblemen, zuletzt gab es ein 2:2 beim Kellerkind Obenstrohe. Mit zehn Punkten ist der FCR nur knapp vor der Abstiegszone. Wardenburg hat ein Spiel weniger, steht aber ebenfalls unter Druck und will ein Ausrufezeichen setzen. Für beide Teams zählt am Sonntag nur ein Sieg, um den Abstand nach unten zu vergrößern.

Aufsteiger Nordenham musste zuletzt beim 0:4 in Wilhelmshaven einen Rückschlag verkraften, steht mit 16 Punkten aber immer noch sehr gut da. Vor heimischem Publikum will der 1. FCN nun zurück in die Erfolgsspur. Gegner Hude schwächelt in der Defensive (30 Gegentore), konnte aber schon mehrfach für torreiche Spiele sorgen. Ein spannendes Duell zweier offensivstarker Teams, bei dem Tore garantiert scheinen.

Wildeshausen ist aktuell zusammen mit Spitzenreiter Stenum die Mannschaft der Stunde: Sieben Siege, zwei Remis und keine Niederlage sprechen eine deutliche Sprache. Zuletzt fegte der Absteiger den FC Hude mit 6:1 vom Platz. Großenkneten dagegen ist nach starkem Start etwas ins Stocken geraten, bleibt aber mit 19 Punkten in Reichweite der Spitze. Das Derby verspricht Brisanz, denn beide Teams gehören zum Favoritenkreis.

Das Duell zweier Aufsteiger fand bereits am Mittwochabend statt und brachte eine kleine Überraschung. Schlusslicht Wiefelstede feierte mit dem 3:2 in Delmenhorst den ersten Saisonsieg seit dem Auftakt und gab die Rote Laterne an Abbehausen weiter. TV Jahn dagegen kassierte die achte Niederlage und bleibt im Tabellenkeller stecken. Für beide Teams war es ein Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf.

