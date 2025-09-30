Obenstrohe reist zum Sechs-Punkte-Spiel nach Heidmühle

Der Heidmühler FC erwartet am Donnerstagabend den TuS Obenstrohe und hat die Chance auf ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. In der Tabelle trennen die beiden Teams nur einen Zähler – mit neun bzw. acht Punkten stehen sowohl die Hausherren als auch die Gäste nur knapp über dem Strich – es wird spannend.

Heidmühle machte am vergangenen Freitag eine sehr ordentliche Partie beim favorisierten GVO Oldenburg, kam aber nicht über ein 2:4 hinweg. Obenstrohe sammelte vor heimsicher Kulisse gegen den FC Rastede mit dem 2:2 immerhin einen Zähler, welcher vor allem für die Moral von Wichtigkeit sein kann. Letztendlich gehört zur Realität aber auch, dass die Defensiven der beiden Akteure zu den anfälligsten der Liga gehören – Heidmühle kassierte bereits 25 Gegentore, Obenstrohe sogar 27. Am Donnerstag wird es somit zunächst darauf ankommen den eigenen Kasten sauber zu halten und sich offensiv anzunähern. Das Tore-Schießen ist beim TuS in dieser Saison ebenfalls ein großes Problem – erst neunmal fanden die Gäste den Ball ins Tor. Die Gastgeber aus Heidmühle stellen sich bis dato in dieser Disziplin nicht verkehrt an, mit 18 Treffern sind die Gastgeber absolut im Soll.