SGW souverän - Lippstadt patzt erneut - Schlusslichter sieglos

Nach einem schwierigen Beginn auf dem Bamenohler Kunstrasen fuhr die SG Wattenscheid 09 bei der SG Finnentrop/Bamenohl einen souveränen 5:1-Auswärtssieg ein. "Florian und Nico (Anm. der Redaktion: Barthel und Buckmaier) haben die Mannschaft unter der Woche super auf dieses Spiel vorbereitet. Ich hoffe, der gibt den Jungs für die kommenden Wochen Selbstvertrauen", sagt der Sportliche Leiter Richard Weber gegenüber der Lokalpresse "WAZ". Die Trainersuche läuft währenddessen auf Hochtouren und soll bis zum kommenden Spieltag abgeschlossen sein. Farat Toku (zuletzt SV Rödinghausen) und Thorsten Nehrbauer (zuletzt Sportfreunde Siegen) sollen heiße Kandidaten sein, Sebastian Tyrala (zuletzt Wuppertaler SV) dagegen nicht mehr.
Die Verfolger ASC 09 Dortmund (4:1 beim TuS Hiltrup) und SV Westfalia Rhynern (2:0 beim DSC Arminia Bielefeld II) gaben sich keine Blöße und bleiben dran. Rhynerns Coach David Schmidt sagt gegenüber der Lokalpresse "Westfälischer Anzeiger": Durch das frühe Tor sind wir sehr gut reingekommen, das hat uns schon in die Karten gespielt. Leider haben wir den Sack nicht früher zugemacht. Aber die Jungs haben toll gefightet. Über den möglichen Aufstieg reden wir weder jetzt noch in drei Wochen. Wir gucken weiter von Spiel zu Spiel, konzentrieren uns auf uns und arbeiten hart dafür, dass am Ende etwas Anständiges dabei herauskommt.“
Dagegen ließ der SV Lippstadt 08 nach der überraschende Pleite unter der Woche gegen Rheine (2:3) auch beim 1. FC Gievenbeck Punkte liegen. Die Münsteraner glichen in der Schlussphase zum 1:1 aus und festigten ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte.
Der TSV Victoria Clarholz landete einen 2:0-Auswärtssieg bei Kellerkind Rot Weiss Ahlen und kann so langsam mit dem Klassenerhalt planen. Für die Wersekicker wird die Lage immer prekärer. Nur durch Siege in den ausstehenden Nachholspielen kann das rettende Ufer nicht mehr erreicht werden. Der Rückstand ist auf sieben Punkte angewachsen. Ahlens Coach Marcel Stöppel haderte insbesondere wegen eines bei einer vermeintlichen Notbremse nicht gegebenen Platzverweises kurz vor der Halbzeit mit den Entscheidungen der Schiedsrichter, sah wegen seiner Proteste Rot und verbrachte die zweiten 45 Minuten auf der Tribüne.
Bei Schlusslicht TuS Ennepetal sieht die Lage noch schlechter aus. Nachholspiele stehen nicht mehr aus. Der "Oberliga-Dino" hat nach der 0:3-Heimniederlage gegen die SpVgg Vreden nun acht Punkte Rückstand. Der Klassenerhalt gerät so langsam außer Reichweite. Für die Münsterländer waren es dagegen drei "Big Points", um über dem Strich zu bleiben.
Dort rangiert nun auch wieder Türkspor Dortmund, die den SC Preußen Münster II auf heimischem Kunstrasen in Schach hielten und mit 2:0 siegreich waren. Die SG Finnentrop/Bamenohl belegt damit erstmals in der laufenden Spielzeit einen Abstiegsplatz.
Die SpVgg Erkenschwick marschiert mit großen Schritten aus dem Tabellenkeller. Der 2:1-Erfolg bei der TSG Sprockhövel war der dritte Sieg im vierten Spiel, der die Schwicker sogar in der oberen Tabellenhälfte hat ankommen lassen. Die Mannschaft von Coach Nassir Malyar brachte trotz des Gegentreffers kurz nach der Pause die gute erste Halbzeit mit zwei Toren von Torjäger Brightney Igbinadolor, der im Hinspiel noch wiederbelebt werden musste, über die Zeit. Malyar schmunzelte in der Lokalpresse "Stimberg Zeitung": "„Sprockhovel hat nicht so ein Stadion wie wir. Du spielst hier mitten im Wohngebiet, wir haben 18 Grad, die Sonne scheint, der Kunstrasen ist so flauschig - das lädt irgendwie alles zu einem Sommerkick ein. Und so hat Sprockhövel in der ersten Halbzeit auch gespielt. Das hat uns natürlich massiv in die Karten gespielt.“
Last but not least sicherte sich der SV Schermbeck beim SC Verl II ein Last-Minute-Remis. Beide werden weiterhin den Blick nach unten richten müssen.
Die Partien des 25. Spieltags im Überblick:
1. FC Gievenbeck – SV Lippstadt 08 1:1
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Tom Langenkamp (72. Nicholas Sebastian Schunke), Malte Wesberg, Mika Keute (85. Niklas Klinke), Jelke Willem Elferink (80. Kerolos Makkar), Cem Jamey Tasdelen (63. Leo Scheipers), Louis Martin, Alexander Wiethölter (85. Jonas Tepper), Fabian Witt, Ben Matteo Wolf - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Max Kamann, Lukas Wulf, Cinar Sansar (64. Fabian Brosowski), David Dören (69. Simon Kötter), Nico Jan Böll (89. Josiah Patruno-Nwanko), Iker Luis Kohl, Fatih Ufuk, Gentrit Muja, Nico Alexander Tübing (77. Louis Neugebauer) - Trainer: Felix Bechtold
Schiedsrichter: Henry Schröder (Hiddesen) - Zuschauer: 235
Tore: 0:1 Max Kamann (53.), 1:1 Ben Matteo Wolf (86.)
Rot Weiss Ahlen – Victoria Clarholz 0:2
Rot Weiss Ahlen: Lukas van Ingen, Tim Breuer, Bruno Soares (64. Emro Curic), Philimon Tawiah (55. Davin Wöstmann), Gideon Guzy, Iskender Aslan, Keleb Nwubani (76. Fabian Holthaus), Oktay Dal, Ben Binyamin (55. Jan Nzeba-Bost), Bernad Gllogjani, Marc Heider (76. Kilian Hornbruch) - Trainer: Marcel Stöppel
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Markus Baum, Janis Büscher, Julian Linnemann (61. Jonas Ströker), Marco Pollmann (58. Rene Michen), Sinan Aygün, Leon van der Veen (75. Oliver Cylkowski), Julius Max Wiedemann, Samy Benmbarek (87. Deniz Aygün), Arian Papenfort (72. Malte Schulte), Nick Flock - Trainer: Christian Lichte - Co-Trainer: Sascha Otte
Schiedsrichter: Philipp Werner-Krestel - Zuschauer: 503
Tore: 0:1 Julius Max Wiedemann (14.), 0:2 Nick Flock (37.)
TSG Sprockhövel – SpVgg Erkenschwick 1:2
TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Jasper Stojan, Simon Hendel (80. Jonah Husseck), Ishak Dogan (85. Aleksandar Dimitrov), Deniz Yasar, Ibrahim Bulut, Max Michels, Oussama Anhari (75. Steven Frühauf), Fatih Öztürk (75. Eron Morina), Agon Arifi, Zakaria Anhari - Trainer: Andrius Balaika
SpVgg Erkenschwick: Niklas Alter, Ole Overhoff, Michael-Marvin West, Andreas Ovelhey, Henry Haferkorn, Luis Oliver Schultz (87. Bajrush Osmani), Marius Lackmann, Dario Biancardi, Dylan Pires, Brightney Igbinadolor (64. Lukas Matena), Yehor Koniuchenko (64. Amin Bouchra) - Trainer: Nassir Malyar
Schiedsrichter: Nils Hasse - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Brightney Igbinadolor (25.), 0:2 Brightney Igbinadolor (40.), 1:2 Zakaria Anhari (46.)
TuS Hiltrup – ASC 09 Dortmund 1:4
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer, Lukas Berger (71. Asmar Paenda), Mats Feckler (46. Thomas Hitchcock), Dickens Toka, Alexander Gockel, Jonas Weißen, Felix Hesker (46. Shayan Sarrafyar), Cris Adeyeemi Ojo, Felix Bußmann (86. Linus Gröger), Janus Scheele (46. Finn Lenze) - Trainer: Raul Prieto
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier (82. Lucius Marcus Patrias), Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Mats Wilkesmann (71. Robert Hilsmann), Lars Warschewski, Jannik Urban (84. Dan Tshibaka Tshimanga), Elias Boadi Opoku, Rafael Camprobin (84. Justus Zimmermann), Luis Sebastian Kehl (62. Lewin Alexander D Hone), Maximilian Podehl - Trainer: Rafik Halim - Trainer: Hamza El Hamdi
Schiedsrichter: Luca-Noél Perschke - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Cris Adeyeemi Ojo (6.), 1:1 Maximilian Podehl (30.), 1:2 Jannik Urban (41.), 1:3 Lewin Alexander D Hone (79.), 1:4 Rafael Camprobin (81.)
Gelb-Rot: Finn Lenze (77./TuS Hiltrup/)
DSC Arminia Bielefeld II – Westfalia Rhynern 0:2
DSC Arminia Bielefeld II: Semih Sarli (82. Milan Hoffmeister), Niklas Möllers, Bradley Ndi, Justin Lukas, Fabiano Krasnic (66. Tom Krüger), Efe Tirpan, Julien Kracht (82. Marc Gouiffe à Goufan), Eyyüb Yasar (46. Suat Fajic), Monti Theiß (66. Obed Ofori), Latif-Bilal Alassane - Trainer: Oliver Döking
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Mohamed Lamine Kourouma, Elias Kourouma (87. Semih Tirgil), Philipp Ratz, Julius Woitaschek, Jonah Wagner (80. Fabian Brall), Connor Mc Leod (61. Georges Arthur Baya Baya), Johannes Thiemann, Kerim Yüksel Karyagdi (87. Mathis Paschko), Henrik Koch (68. Akhim Seber) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Schiedsrichter: Ali Magrouda (Wanne-Eickel) - Zuschauer: 243
Tore: 0:1 Philipp Ratz (2.), 0:2 Georges Arthur Baya Baya (77.)
Türkspor Dortmund – SC Preußen Münster II 2:0
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, David Belenzada, Serdar Bingöl, Ömer Akman, Alessandro Tomasello, Oguzhan Kefkir (76. Mohamad Khani), Sercan Calik, Hayrullah Alici (62. Ilyas Khattari), Sezer Toy (89. Mats Brämer), Amer Hodza (90. Jeyhun Hajiyev), Brayan Sosa (84. Steven Kodra) - Trainer: Aldin Kljajic - Co-Trainer: Cosar Coskun
SC Preußen Münster II: Marian Kirsch, Pascal Koopmann (82. Jonah Markötter), Moritz Krause (87. Finn Noack), Michel Scharlau, Niklas Varelmann (56. Lukas Herb), Ben Menke, Benjamin Hormann Evers (46. Arbnor Hoti), Mikail Demirhan, Till Höfling, Luca Steinfeldt, Till Hausotter (77. Leon Kayser) - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
Schiedsrichter: Marcel Benkhoff - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Alessandro Tomasello (15.), 2:0 Ömer Akman (90.+4 Foulelfmeter)
TuS Ennepetal – SpVgg Vreden 0:3
TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Sebastian Lötters, Maxwell Bimpeh, Tomislav Simic (46. Okan Keskin), Francesco Santacroce-Di Gregorio (76. Arda Nebi), Robin Gallus, Duje Goles, Christoph van der Heusen (76. Lilian-Gabriel Reyes Mellado), Joel Westheide (46. Cedrick Hupka), David Vaitkevicius, Kevin Hagemann - Trainer: Maximilian Borchmann
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Romario Wiesweg, Mika Völker (77. Bernd Verwohlt), Felix Mensing, Dennis Wüpping, Martin Sinner, Lars Bleker (72. Ömer Han Kaleli), Leon Kondring (81. Matteo Anton Geesink), Julian Risthaus (87. Bugra Günes), Maximilian Hinkelmann, Julius Gerster (70. Anton Heynk) - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
Schiedsrichter: Denis Magne - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Felix Mensing (20.), 0:2 Julian Risthaus (81.), 0:3 Maximilian Hinkelmann (90.)
SG Finnentrop/Bamenohl – SG Wattenscheid 09 1:5
SG Finnentrop/Bamenohl: Armend Shaqiri, Maximilian Humberg, Felix Antonio Schmitt, Elias Valentin Butzkamm, Melvin Musangu (67. Nasim Chatar), Marcel Becker (59. Anas Akhabach), Nicolas Herrmann (82. Erik Dier), Gordon Meyer, Robin Klaas (62. Luca Uwe Herrmann), Eren Albayrak, Maurice Danielle Werlein - Trainer: Jonas Ermes
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Joey Gabriel, Emirhan Hacioglu (73. Tarik Ould Seltana), Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke, Berkan Firat, Steve Tunga (73. Mike Lewicki), Ilias Anan (89. Jermaine Jann), Robert Tochukwu Nnaji (86. Atakan Uzunbas), Finn Wortmann (66. Kevin Schacht) - Co-Trainer: Florian Bartel - spielender Co-Trainer: Nico Buckmaier
Schiedsrichter: Stefan Tendyck - Zuschauer: 342
Tore: 1:0 Eren Albayrak (21. Foulelfmeter), 1:1 Robert Tochukwu Nnaji (25.), 1:2 Berkan Firat (39.), 1:3 Robert Tochukwu Nnaji (55. Foulelfmeter), 1:4 Tom Sindermann (59.), 1:5 Atakan Uzunbas (90.)
SC Verl II – SV Schermbeck 1:1
SC Verl II: Marvin Vogt, Dennis Simic, Seung-ho Hwang (64. Jan Olschewski), Jaden-Romeo Garris, Emmanuel Bamba, Furkan Yilmaz (80. Lian Vega Zambrano), Cristiano Andre Sonntag, Alessandro Toia (59. Janis Seiler), Sekou Eickholt (64. Yannick Blaszyk), Henry Obermeyer, Almin Mesanovic - Trainer: Robert Mainka
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Berkant Gedikli (56. Jos Krechting), Kingsley Marcinek (46. Ilias Bouassaria), Kasper Harbering, Mustafa Gürpinar, Eren Özat, Bilal Akhal, Venis Uka (64. Canay Niyazi Tufan), Tolga Özdemir (64. Jonas Erwig-Drüppel) - Trainer: Engin Yavuzaslan
Schiedsrichter: Patrick Holz - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Emmanuel Bamba (21.), 1:1 Kasper Harbering (90.)