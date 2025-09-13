Spielt seit diesem Sommer in Erkenschwick: Brightney Igbinadolor. – Foto: SpVgg Erkenschwick

Oberliga-Stürmer muss auf dem Platz reanimiert werden In der Oberliga Westfalen bricht Brightney Igbinadolor, früher für den ETB SW Essen aktiv, beim Torjubel zusammen. Er erleidet einen Herzstillstand und muss reanimiert werden. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Oberliga Westfalen SpVgg Erkenschwick TSG Sprockhövel Brightney Igbinadolor

Wie schnell der Fußball zur Nebensache werden kann, erlebten Spieler, Trainer und Zuschauer der Partie SpVgg Erkenschwick gegen TSG Sprockhövel am Freitagabend in der Oberliga Westfalen. Nach dem Tor zum 2:1 von Barbaros Inan in der 92. Minute, richtete sich der Fokus sofort auf Mitspieler Brightney Igbinadolor, der zusammengebrochen war. Der 21-jährige Erkenschwicker hatte einen Herzstillstand erlitten.

Gestern, 19:30 Uhr SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel 2 1 Abpfiff Der junge Angreifer, der am Niederrhein für den ETB SW Essen und Rot-Weiss Essen gespielt hat, kämpfte nach dem Treffer um sein Leben, hatte aber Glück, dass Ersthelfer sofort zur Stelle waren. "Brightney geht es den Umständen entsprechend ganz gut. Er hat sich schon beim Trainer gemeldet. Beim Torjubel zum 2:1 hatte er einen Herzstillstand und musste reanimiert werden. Unsere Betreuerin Amy Loose, die Freundin unseres Kapitäns und ein Ersthelfer aus den Reihen unserer Fans hatten die lebensrettenden Maßnahmen durchgeführt", erklärte Erkenschwicks Geschäftsführer Andreas Giehl FuPa Westfalen. Als der Rettungswagen eintraf, war Igbinadolor wieder bei Bewusstsein.

Igbinadolor hat Schutzengel - TSG Sprockhövel mit FairPlay-Geste Igbinadolor hatte an diesem Abend viele Schutzengel, die Schlimmeres verhindern haben. Jetzt steht die Genesung des Stürmers, der in den vergangenen beiden Jahren erfolgreich für Wacker Obercastrop stürmte, im Vordergrund. FuPa wünscht eine gute und schnelle Genesung!