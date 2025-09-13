Oberliga-Stürmer muss auf dem Platz reanimiert werden

Wie schnell der Fußball zur Nebensache werden kann, erlebten Spieler, Trainer und Zuschauer der Partie SpVgg Erkenschwick gegen TSG Sprockhövel am Freitagabend in der Oberliga Westfalen. Nach dem Tor zum 2:1 von Barbaros Inan in der 92. Minute, richtete sich der Fokus sofort auf Mitspieler Brightney Igbinadolor, der zusammengebrochen war. Der 21-jährige Erkenschwicker hatte einen Herzstillstand erlitten.
Der junge Angreifer, der am Niederrhein für den ETB SW Essen und Rot-Weiss Essen gespielt hat, kämpfte nach dem Treffer um sein Leben, hatte aber Glück, dass Ersthelfer sofort zur Stelle waren. "Brightney geht es den Umständen entsprechend ganz gut. Er hat sich schon beim Trainer gemeldet. Beim Torjubel zum 2:1 hatte er einen Herzstillstand und musste reanimiert werden. Unsere Betreuerin Amy Loose, die Freundin unseres Kapitäns und ein Ersthelfer aus den Reihen unserer Fans hatten die lebensrettenden Maßnahmen durchgeführt", erklärte Erkenschwicks Geschäftsführer Andreas Giehl FuPa Westfalen. Als der Rettungswagen eintraf, war Igbinadolor wieder bei Bewusstsein.
Igbinadolor hatte an diesem Abend viele Schutzengel, die Schlimmeres verhindern haben. Jetzt steht die Genesung des Stürmers, der in den vergangenen beiden Jahren erfolgreich für Wacker Obercastrop stürmte, im Vordergrund. FuPa wünscht eine gute und schnelle Genesung!
Lobend hervorgehoben werden muss außerdem die TSG Sprockhövel. Drei Minuten Nachspielzeit fehlten, um die Partie zu einem sportlichen Ende zu bringen. Statt nach diesem Schock auf den Ausgleich zu drängen oder sich für einen Abbruch auszusprechen, verständigten sich die Mannschaften auf einen Nichtangriffspakt - mehr dazu an dieser Stelle.
SpVgg Erkenschwick – TSG Sprockhövel 2:1
SpVgg Erkenschwick: Luca Janosch, Mike Jordan, Ole Overhoff, Michael-Marvin West, Marius Lackmann, Dzenan Pilica, Dario Biancardi (86. Brightney Igbinadolor), Dylan Pires (83. Veron Osmani), Bajrush Osmani, Lukas Matena, Cem-Ali Dogan (66. Barbaros Inan) - Trainer: Nassir Malyar
TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Simon Hendel, Ishak Dogan (83. Alen Cengic), Deniz Yasar, Matti Pickel, Max Michels, Cihat Topatan (83. Aleksander Dimitrov), Fatih Öztürk, Ibrahim Bulut, Agon Arifi (90. Finlay Sube), Zakaria Anhari - Trainer: Andrius Balaika
Schiedsrichter: Luca-Noél Perschke - Zuschauer: 248
Tore: 0:1 Ibrahim Bulut (8.), 1:1 Dario Biancardi (71.), 2:1 Barbaros Inan (90.+2)