SGV Freiberg triumphiert, Stuttgarter Kickers und Trier feiern

Freiberg legte einen Blitzstart hin und ließ Steinbach keine Chance. Bereits in der 3. Minute eröffnete Gal Grobelnik den Torreigen. Niklas Tarnat legte nur neun Minuten später nach, bevor ein Eigentor von Nick Galle (16.) die Freiburger Führung weiter ausbaute. Hilal El-Helwe setzte in der 38. Minute den Schlusspunkt. Steinbach fand kein Mittel gegen die dominante Freiburger Offensive.

Bahlingen sicherte sich in einem engen Duell drei wichtige Punkte. Roman Hauk brachte die Gäste in der 53. Minute in Führung, doch Bahlingen reagierte schnell. Holger Bux glich zehn Minuten später aus (63.), und Rico Wehrle drehte mit seinem Treffer nur drei Minuten danach (66.) das Spiel. Walldorf versuchte, zurückzukommen, blieb jedoch ohne Erfolg.

In einem Duell zweier Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte sicherte sich Gießen drei Punkte. Lian Akkus Rodriguez brachte die Gäste in der 63. Minute in Führung, doch Moritz Dittmann antwortete umgehend (63.). In der Schlussphase sorgten Arman Ardestani (82.) und Ferdinand Scholl (89.) für den Auswärtssieg. Fulda verlor nicht nur das Spiel, sondern auch wertvolle Punkte im Abstiegskampf.

Vor 2738 Zuschauern feierte Trier einen Heimsieg. Damjan Marceta verwandelte einen Handelfmeter zur Führung (47.), doch Dominik Emminger glich in der 69. Minute aus. Marceta schlug jedoch nur eine Minute später erneut zu (70.), und Hokon Sossah (86.) machte alles klar. Villingen beendete die Partie nach einer Gelb-Roten Karte gegen Georgios Pintidis (90.) in Unterzahl.

Die Stuttgarter Kickers unterstrichen vor 5540 Zuschauern ihre Ambitionen auf einen Spitzenplatz. Sinan Tekerci brachte die Hausherren in der 26. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Nyamekye Awortwie-Grant (48.), bevor Flamur Berisha (89.) den Schlusspunkt setzte. Homburg fand keine Antworten auf die spielerisch überlegenen Kickers.