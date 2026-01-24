SGV Freiberg setzt sich beim VfR Aalen durch und schärft das Profil

Das heutige Testspiel beim VfR Aalen ist für die SGV Freiberg ein bewusst gewählter Prüfstein. Der Oberliga-Zweite fordert Tempo, Physis und Aufmerksamkeit, genau jene Elemente, die in der Wintervorbereitung überprüft werden sollen. In der ersten Halbzeit bleibt die Partie torlos, geprägt von Ordnung, intensiven Zweikämpfen und dem Bemühen beider Mannschaften, ihre Strukturen nicht zu verlieren. Freiberg agiert konzentriert, ohne früh Risiken einzugehen. Nach dem Seitenwechsel gewinnt das Spiel aus Freiburger Sicht an Klarheit. In der 54. Minute bringt Tino Bradara die SGV mit 1:0 in Führung. Der Treffer ist das Resultat einer Phase, in der Freiberg geduldig bleibt und den richtigen Moment nutzt. Mit der Führung im Rücken gewinnt das Spiel an Ruhe und Kontrolle. Aalen ist nun gefordert, Freiberg kann seine Abläufe konsequenter durchziehen.

In der 67. Minute folgt der nächste Schritt. Matt-Brahan Zié erhöht auf 2:0 und verleiht dem Auftritt zusätzliche Stabilität. Der Regionalligist zeigt in dieser Phase, wie eng Struktur und Effizienz miteinander verbunden sind. Aalen bleibt bemüht und findet in der 74. Minute durch Steffen Kienle den Anschlusstreffer zum 1:2. Kurzzeitig entsteht neue Spannung, das Spiel kippt jedoch nicht. Freiberg reagiert gefasst und bleibt im eigenen Rhythmus. In der 85. Minute sorgt Leon Petö per Foulelfmeter für die Entscheidung und stellt den 3:1-Endstand her. Der Sieg ist aus Freiburger Sicht das Ergebnis einer kontrollierten Leistungssteigerung nach der Pause und unterstreicht die Reife im Spiel mit wechselnden Situationen.

