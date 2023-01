SGU verliert Pokalspiel beim klassentieferen 1. FC Kleve Junioren-Niederrheinpokal: Düsseldorfer Teams sorgen für negative Überraschungen.

Auf das Glatteis geführt wurde die A-Jugend der SG Unterrath in der ersten Runde um den Niederrheinpokal. Beim klassentieferen 1. FC Kleve ereilte der Mannschaft von Niklas Leven auf eisigem Untergrund überraschend das frühe Aus. Nach der 1:2-Niederlage war Leven auch gar nicht um Ausreden bemüht. „Wir haben zu wenig investiert. Für meine Jungs war die Partie gefühlt eine Last, während der Gegner das Spiel des Jahres bestritt“, sagte der 30-Jährige.

Eine bessere Standfestigkeit stellte die U17 der SGU unter Beweis, auch wenn sie beim klassentieferen Leistungsklässler PSV Wesel Nachsitzen musste. Agon Ferati (84., 93.) und Sohib Hamroev (100.) machten in der Verlängerung den 5:2-Sieg perfekt. Nach regulären 80 Minuten hatte es 2:2 gestanden. Hier hatten Florian Saljii (26.) und Yanis Rachidi (39.) für eine zwischenzeitliche 2:1-Führung gesorgt.

Etwas deutlicher gestaltete die U15 der SG Unterrath den Einzug in die zweite Runde. Beim in der Liga noch ungeschlagenen Leistungsklässler SV Sonsbeck sorgte Dogkan Özesmen (7.) frühfür eine beruhigende 1:0-Führung. Im zweiten Abschnitt stellten Konstantin Linssen (57.) und Rayan Ben Hmouda (69.) den 3:0-Endstand zu Gunsten des Niederrheinligisten her.

Ebenfalls weiterhin im Wettbewerb vertreten ist die U15 des DSC 99. Im Duell zweier Niederrheinligisten setzte sich der „Klub“ unerwartet deutlich mit 6:1 beim 1. FC Bocholt durch. Kaito Yoshizawa (20./32.) führte den DSC vor der Pause mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer konterten Elijah Turner (43.), Nils Weide (46./70.) und Gianluca Accetta (66.). „Wir hätten schon vor der Pause deutlicher führen können. Nach dem Seitenwechsel haben wir unsere Angriffe zielstrebiger ausgespielt“, sagte Trainer Toni Accetta. Während der DSC also im Lostopf bleibt, verabschiedete sich der BV 04 durch ein 0:2 gegen VdS Nievenheim.