SGU im Härtetest gegen TSV Solingen ohne Kapitän Blum

Wie sich die Gäste am Franz-Rennefeld-Weg ohne ihren torgefährlichen Akteur präsentieren werden, wird spannend zu beobachten sein. Ebenso spannend zu sehen sein wird, wie die SGU unter Daniel Beine performt. Der neue Coach, der bis zum Saisonende die Verantwortung tragen wird, zeigt sich schon einmal angetan von seiner Mannschaft. „Die Jungs sind sehr hungrig. Die Trainingsbeteiligung ist hoch, alle ziehen gut mit“, lobt der Trainer. Und auch die Integration der beiden Neuen scheint geklappt zu haben. Jan Herrmann und Noah Cain konnten in den Tests schon ihr Potenzial aufblitzen lassen. Beide könnten am Sonntag daher auch schon Kandidaten für die Startformation sein.

____

____

____

