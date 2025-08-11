SGS Essen in starker Frühform

Die erste Chance der Partie hatte Vanessa Fürst in der zwölften Spielminute, die nach Zuspiel von Kassandra Potsi mit ihrem Linksschuss an der Torhüterin scheiterte. Die anschließende Ecke geriet zum Boomerang, doch Luisa Palmen war aufmerksam, kam rechtzeitig aus ihrem Kasten und konnte den Steilpass der Niederländerinnen abfangen.

Nach einer knappen halben Stunde näherten sich die Lila-Weißen erneut ernsthaft dem Tor an, doch der satte Distanzschuss von Jana Feldkamp geriet etwas zu zentral. Zehn Minuten später ging die SGS dann in Führung. Shari van Belle spielte einen Traumpass durch die Abwehr auf Ramona Maier, die von der Keeperin kurz vor dem Strafraum von den Beinen geholt wurde. Den fälligen Freistoß setzte Natasha Kowalski präzise in die Maschen.

Auch nach dem Seitenwechsel spielte die SGS sehr gefällig und hielt gegen den Vorjahresmeister der niederländischen Eredivisie immer wieder gut dagegen. Jacqueline Meißner und Beke Sterner spielten sich nach einer knappen Stunde auf der rechten Seite durch, der Abschluss von Sterner wurde dann aber geblockt.

Ein intensiver Test

In der Folge blieb die Partie intensiv, beide Mannschaften versuchten immer wieder Zug zum Tor zu entwickeln, Großchancen wurden aber seltener. Es dauerte bis zur 80. Spielminute, bis Maike Berentzen den ball am gegnerischen Sechzehner eroberte und auf Jette ter Horst querlegte, deren Abschluss aber im letzten Moment noch zur Ecke abgefälscht wurde. Kurz vor dem Ende der Partie machte es die Angreiferin dann genauer, als Meißner den Ball steil auf Maier spielte, die den Überblick behielt und quer in den Strafraum auf ter Horst passte, die aus kurzer Distanz zum 2:0 Endstand traf.



„Ich bin heute mit dem Gesamtpaket sehr zufrieden“, freute sich Teamchef Robert Augustin über die Leistung seines Teams. „Wir haben eine unfassbare Laufleistung gezeigt, die Zweikampfhärte war so, wie wir uns das vorstellen und haben uns sehr gut unterstützt und abgesichert. Das ist die Basis und darüber hinaus waren auch im Spiel mit dem Ball deutlich schneller als noch vor ein paar Wochen.“ Weiter geht es für die Essenerinnen in der Vorbereitung am kommenden Samstag. Dann steht um 12 Uhr das Testspiel bei Feyenoord Rotterdam an.