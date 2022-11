SGS erwartet Werder Bremen im Achtelfinale Frauen-DFB-Pokal: Der schnellste Weg zum Erfolg führt über den DFB-Pokal. Das Gewinnerteam zieht in die nächste Runde ein und kommt einer möglichen Finalteilnahme in Köln einen Schritt näher.

Das Verliererteam scheidet aus. Unentschieden gibt es nicht. Es wird immer so lange gespielt, bis ein Sieger feststeht. Pokal bedeutet immer „Alles oder nichts“. Und genau das macht den Reiz dieses Wettbewerbs aus. Ein Wettbewerb, den die SGS Essen 2014 und 2020 als Finalteilnehmer erleben durfte. In Runde 3 kommt am Samstag Werder Bremen ins Stadion an der Hafenstraße. Und wenn es nach unserem Trainer Markus Högner geht, sollte der Sieger beim Schlusspfiff nach Möglichkeit SGS heißen: „Für uns gilt es – nach dem Sieg gegen Potsdam – den nächsten Erfolg zu feiern und gegen Bremen die nächste Runde im Pokal zu erreichen.“