SGH erwartet Wundertüte Rodenbach

Hüffelsheim . „Der SV Rodenbach ist tendenziell eine Mannschaft, die oben in der Tabelle mit eingeplant war, die ganz oben mitspielen kann.“ André Weingärtner, Trainer von Fußball-Landesliga-West-Tabellenführer SG Hüffelsheim, spricht mit Hochachtung vom Gegner seiner Mannschaft. Am Sonntag (15 Uhr) sind die Pfälzer zu Gast auf Palmenstein. Warum der Abstand des SV auf den Klassenprimus aus Hüffelsheim bereits 17 Zähler beträgt, erklärt Weingärtner so: „Sie können groß aufspielen, haben eine richtig gute Truppe, sind aber eine Wundertüte. Das Beispiel der Partie gegen den TuS Hackenheim hat beide Gesichter gezeigt.“ Da wurde eine 2:0-Führung trotz Überzahl nicht über die Zeit gebracht, hätte der TuS fast noch gewonnen.