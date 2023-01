SG WeWaLe-Hülsa: Zurück in die Kreisliga A! SG WeWaLe-Hülsa peilt den direkten Wiederaufstieg an

Im vergangenen Jahr musste die Spielgemeinschaft WeWaLe-Hülsa als Tabellenletzter den bitteren Gang in die Kreisliga B antreten, doch schon in diesem Jahr peilt man die Rückkehr an!