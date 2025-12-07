SG Weinheim/Heimersheim: Mit Heimsieg in die Winterpause

Heimersheim. Mit der Partie SG Weinheim/Heimersheim gegen die SG Rheinhessische Schweiz verabschiedet sich die A-Klasse Alzey-Worms in die Winterpause. An der Tabellenspitze überwintert der TuS Monsheim mit 44 Punkten. Dahinter rangiert die TSG Pfeddersheim II mit 40 Zählern. Auf den Abstiegsplätzen überwintern die SG RWO Alzey/Lonsheim, der SV Leiselheim und Ataspor Worms. Für Ataspor sieht es mit nur drei Zählern aus 17 Spielen und einem Torverhältnis von Minus 139 sehr düster aus.

Die Weinheim/Heimersheimer konnten zum Jahresabschluss nochmal einen knappen Sieg feiern. „Es war kein spannendes Spiel. Es hätte auch 3:3 ausgehen können“, berichtete Weinheim/Heimersheims Güven Uzpak. Janik von Zabiensky brachte die Heimelf in Führung (18.). Kurz vor der Pause gelang Dominik Wernersbach der Ausgleich (43.). Der Siegtreffer für die Platzherren fiel durch ein Eigentor von Marcel Scharf (55.). „Zum Abschluss war das nochmal eine gute Mannschaftsleistung. Wir hatten die Mehrzahl an Chancen, aber Gästetorhüter Rene Lawall hat zweimal auch gut gehalten“, lobte Uzpak.