SG Wattenscheid 09 traut Interims-Trio den Aufstieg zu

"Ausschlaggebend für die Entscheidung war, dass Weber und das Trainerteam die Mannschaft und die Abläufe im Verein kennen, so dass das Team mit vertrauten Personen und ohne Unruhe in die entscheidende Saisonphase gehen kann", heißt es in der Pressemitteilung.

Der Vorstandsvorsitzende Ertan Ilce ist überzeugt von dieser Lösung: „Wir hatten gute und interessante Gespräche mit potentiellen Trainerkandidaten, wofür ich mich herzlich bedanken möchte. In der aktuellen Situation haben wir jedoch das Gefühl, dass das Trainergespann um Richy Weber, Florian Bartel und Nico Buckmaier sehr gut miteinander und mit der Mannschaft harmoniert und wir in dieser Konstellation die besten Chancen haben werden, den Aufstieg in die Regionalliga zu realisieren. In den kommenden Wochen werden wir die Suche nach dem geeigneten Trainer für die neue Spielzeit fortsetzen und diesen zu gegebener Zeit vorstellen. Der Fokus liegt nun darauf, die nächsten Wochen konzentriert anzugehen und im Trainings- und Spielbetrieb weiter konstruktiv und erfolgreich zu arbeiten.“