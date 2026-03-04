SG Wattenscheid 09 stellt Pache frei

Die SG Wattenscheid 09 hat seinen Cheftrainer Christopher Pache mit sofortiger Wirkung freigestellt. Diese Entscheidung war das Ergebnis einer „umfangreichen Analyse der sportlichen Entwicklung in den letzten Wochen“.

Christopher Pache hatte das Traineramt an der Lohrheide vor der Spielzeit 2024/2025 übernommen, die die Sportgemeinschaft auf dem 8. Tabellenplatz in der Oberliga Westfalen beendete. In der aktuellen Saison führte er die Schwarz-Weißen an die Tabellenspitze. Bis zum 21. Spieltag blieben die 09er unter seiner Regie ungeschlagen. Aus den letzten sechs Ligaspielen gab es allerdings „nur“ zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. Besonders die 1:2-Heimniederlage am vergangenen Sonntag gegen das Tabellenschlusslicht TuS Ennepetal war für alle 09er eine herbe Enttäuschung.

Interimsmäßig wird am kommenden Sonntag, beim Auswärtsspiel bei der SG Finnentrop-Bamenohl, Florian Bartel und Nico Buckmaier mit Unterstützung von Richy Weber an der Seitenlinie stehen.