SG Walluf: Reinhold Reichert drückt Pausentaste

Mit 18 Feldspielern ist der Wallufer Verbandsliga-Kader immer noch gut bestückt. Ob es im Rahmen der Winterwechselphase noch Neuzugänge gibt, bleibt abzuwarten. Das Aufgebot vereint ungeachtet der Abgänge weiterhin viel Qualität. „Wir wollen an 2024 anknüpfen, in erster Linie guten Fußball spielen und die jungen Spieler integrieren. Es gibt keine Vorgaben in Richtung eines möglichen Hessenliga-Aufstiegs, aber ein bisschen darf man ja träumen. Auf der anderen Seite kann man in diesem engen Feld mit zwei Niederlagen auch schnell wieder zurückfallen“, sagt Fehlau.

Per Teams-Meeting hat derweil Klassenleiter Dirk Webert mit den Vereinsverantwortlichen letzte Details für den Rest der Runde besprochen. Dabei wurde klar: In der Verbandsliga Mitte wird auf und außerhalb des Platzes, bis auf ganz wenige Ausnahmen, ein faires Miteinander gepflegt. Rainer Lach machte das als Vorsitzender des Verbandsliga-Sportgerichts auch an erst elf Roten Karten (nur eine Rote aufgrund einer Tätlichkeit) fest, lobte besonders „die Fairness der Spieler“. Während einzelne Verantwortliche draußen in der Coachingzone sich „ein bisschen in acht nehmen sollten“. Für den Mitte-Meister geht es direkt in die Hessenliga. Der Tabellenzweite – Biebrich 02 und die SG Walluf dürfen hoffen – gastiert im Hinspiel der Aufstiegsrunde am 3. Juni beim Zweiten der Südstaffel (Rückspiel am 6. Juni). Vizemeister Verbandsliga Nord gegen Hessenliga-Vertreter heißt die zweite Paarung, ehe es am 9. Juni auf neutralem Platz zum Endspiel kommt.

Der Tabellenzweite zieht in die Aufstiegsrunde ein

Der SV Niedernhausen, der sein Team früh in der Runde zurückgezogen hatte und 2025/26 den Neustart in der Gruppenliga angeht, steht als erster Absteiger der Verbandsliga Mitte fest. Zwischen zwei und fünf Absteiger könne es im Rahmen eines dynamischen Geschehens geben, nach dem aktuellen Stand in 3. Liga, Regional- und Hessenliga – das Abstiegsgeschehen dieser Klassen kann Einfluss auf den Abstieg in der Verbandsliga Mitte nehmen – seien es insgesamt vier, erläuterte Dirk Webert. Von den heimischen Clubs braucht sich keiner zu sorgen: Aufsteiger SV Wiesbaden spielt mit bereits 36 Punkten eine vorzügliche Runde, dürfte die Klasse sicher halten.