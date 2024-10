SG Walluf gegen Breidenbach klarer Favorit

Wiesbaden. In der Verbandsliga spielen die Vereine FV Biebrich 02, SG Walluf und SV Wiesbaden als Aufsteiger eine ausgezeichnete Rolle. Allen voran die „Blauen“ als Tabellenzweiter.

Trainer Christian Lüllig und der Dritte SG Walluf, in der Vorsaison noch Siebter, erwarten am Sonntag (15 Uhr) den FV 09 Breidenbach. Gegen die Mittelhessen auf dem Abstiegsrelegationsplatz sind die Rheingauer klarer Favorit. „Ich erwarte beim Gegner, der aufgrund des jüngsten Sieges gegen Okriftel Selbstvertrauen getankt haben dürfte, eine defensive Ausrichtung. Wir sind vorgewarnt“, sagt der 45-Jährige zu deren Kontern und Standards. Aber Selbstvertrauen hätten auch die Seinen aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs, gekoppelt an die Heimstärke.