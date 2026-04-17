SG Unterrath so gut wie durch, Marco Cirillo erlöst Solingen 03

Marco Donato Cirillo traf doppelt für den Spitzenreiter. – Foto: Markus Becker

Spieltag 28 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: 1. Spvg. Solingen Wald 03 hält die Konkurrenz auf Distanz, während SG Unterrath mit einem Heimsieg gegen SC Velbert weiter nach oben klettert. Für Victoria Mennrath und Velbert wird die Lage dagegen schwieriger.

Die SG Unterrath festigt ihre Position im oberen Mittelfeld und setzt sich in einer intensiven Partie gegen den SC Velbert durch, der damit weiter im Tabellenmittelfeld feststeckt. Shuki Hamanosono brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (38.), ehe Antonio Munoz-Bonilla direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte (47.). Velbert blieb im Spiel und verkürzte durch Ahmet Gülmez (65.), wodurch die Begegnung wieder offen wurde. In der Schlussphase sorgte Elias Dian für die Vorentscheidung (89.), auch wenn Velbert durch Phil Britscho in der Nachspielzeit noch einmal herankam (90.+3). Unterrath dürfte mit 39 Punkten den Klassenerhalt sicher haben, das sieht bei Velbert mit 35 Zählern noch anders aus.

Tabellenführer 1. Spvg. Solingen Wald 03 erfüllt seine Pflichtaufgabe und bleibt klar an der Spitze, während Victoria Mennrath weiter im unteren Mittelfeld festhängt und den Abstand nach unten nicht vergrößern kann. Marco Donato Cirillo brachte die Gäste in Führung (26.), ehe Mennrath per Foulelfmeter ausglich (53.). Doch erneut war Cirillo zur Stelle und erzielte den entscheidenden Treffer zum 2:1 (68.). Solingen 03 zeigt damit eine Reaktion auf das 2:6 gegen Unterrath, Mennrath hätte den Zähler gegen den Spitzenreiter im Rennen um den Ligaverbleib gerne mitgenommen.

Morgen, 17:00 Uhr SC Union Nettetal Nettetal DV Solingen DV Solingen 17:00 PUSH

Spieltext Nettetal - DV Solingen

Morgen, 18:30 Uhr DJK Gnadental Gnadental VfB 03 Hilden VfB Hilden II 18:30 PUSH

Spieltext Gnadental - VfB Hilden II

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln TSV Solingen TSV Solingen 15:00 live PUSH

Spieltext ASV Süchteln - TSV Solingen

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf FC Kosova SSV Bergisch Born SSV Born 15:30 PUSH

Spieltext FC Kosova - SSV Born

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr FC Remscheid FC Remscheid TuRU Düsseldorf TuRU 80 15:00 live PUSH

Spieltext FC Remscheid - TuRU 80

Spieltext VSF Amern - SC Kapellen

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Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Sa., 25.04.26 16:00 Uhr DV Solingen - VSF Amern

So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - FC Kosova Düsseldorf

So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Velbert - Victoria Mennrath

So., 26.04.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Union Nettetal

So., 26.04.26 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Remscheid

So., 26.04.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - ASV Einigkeit Süchteln

So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DJK Gnadental

So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SG Unterrath



30. Spieltag

Sa., 02.05.26 17:30 Uhr SC Union Nettetal - FC Remscheid

So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. FC Wülfrath

So., 03.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TuRU Düsseldorf

So., 03.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TSV Solingen

So., 03.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DV Solingen

So., 03.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Kapellen-Erft

So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - SC Velbert

So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VfB 03 Hilden II