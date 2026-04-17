 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

SG Unterrath so gut wie durch, Marco Cirillo erlöst Solingen 03

Landesliga 1: 1. Spvg Solingen Wald 03 siegt bei Victoria Mennrath durch Marco Donato Cirillo, SG Unterrath schlägt SC Velbert und schiebt sich im Tabellenmittelfeld weiter nach vorn.

von André Nückel · Heute, 22:33 Uhr · 0 Leser
Marco Donato Cirillo traf doppelt für den Spitzenreiter.
Marco Donato Cirillo traf doppelt für den Spitzenreiter. – Foto: Markus Becker

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Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Spieltag 28 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: 1. Spvg. Solingen Wald 03 hält die Konkurrenz auf Distanz, während SG Unterrath mit einem Heimsieg gegen SC Velbert weiter nach oben klettert. Für Victoria Mennrath und Velbert wird die Lage dagegen schwieriger.

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Heute, 19:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
3
2
Abpfiff

Die SG Unterrath festigt ihre Position im oberen Mittelfeld und setzt sich in einer intensiven Partie gegen den SC Velbert durch, der damit weiter im Tabellenmittelfeld feststeckt. Shuki Hamanosono brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (38.), ehe Antonio Munoz-Bonilla direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte (47.). Velbert blieb im Spiel und verkürzte durch Ahmet Gülmez (65.), wodurch die Begegnung wieder offen wurde. In der Schlussphase sorgte Elias Dian für die Vorentscheidung (89.), auch wenn Velbert durch Phil Britscho in der Nachspielzeit noch einmal herankam (90.+3). Unterrath dürfte mit 39 Punkten den Klassenerhalt sicher haben, das sieht bei Velbert mit 35 Zählern noch anders aus.

Heute, 20:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
1
2
Abpfiff
+Video

Tabellenführer 1. Spvg. Solingen Wald 03 erfüllt seine Pflichtaufgabe und bleibt klar an der Spitze, während Victoria Mennrath weiter im unteren Mittelfeld festhängt und den Abstand nach unten nicht vergrößern kann. Marco Donato Cirillo brachte die Gäste in Führung (26.), ehe Mennrath per Foulelfmeter ausglich (53.). Doch erneut war Cirillo zur Stelle und erzielte den entscheidenden Treffer zum 2:1 (68.). Solingen 03 zeigt damit eine Reaktion auf das 2:6 gegen Unterrath, Mennrath hätte den Zähler gegen den Spitzenreiter im Rennen um den Ligaverbleib gerne mitgenommen.

Morgen, 17:00 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
17:00
Spieltext Nettetal - DV Solingen

Morgen, 18:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
18:30
Spieltext Gnadental - VfB Hilden II

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:00live
Spieltext ASV Süchteln - TSV Solingen

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:30
Spieltext FC Kosova - SSV Born

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
TuRU Düsseldorf
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15:00live
Spieltext FC Remscheid - TuRU 80

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
VSF Amern
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SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:00
Spieltext VSF Amern - SC Kapellen

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Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
Sa., 25.04.26 16:00 Uhr DV Solingen - VSF Amern
So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Velbert - Victoria Mennrath
So., 26.04.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Union Nettetal
So., 26.04.26 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Remscheid
So., 26.04.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - ASV Einigkeit Süchteln
So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DJK Gnadental
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SG Unterrath

30. Spieltag
Sa., 02.05.26 17:30 Uhr SC Union Nettetal - FC Remscheid
So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. FC Wülfrath
So., 03.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TuRU Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TSV Solingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DV Solingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Kapellen-Erft
So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - SC Velbert
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VfB 03 Hilden II

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