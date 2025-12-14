Luca Dorsch sorgte mit seinen zwei Treffern beim 4:4 mit für den Punktgewinn der Amerner. – Foto: Niklas Thobrock

SG Unterrath holt nach Trainer-Trennung 4:4 bei den VSF Amern Landesliga, Gruppe 1: Nach Rückstand geht die SG Unterrath bei den VSF Amern mit 3:1 in Führung, scheitert aber auch an einem Torjäger in Topform.

Noch am Freitag hatten sich unmittelbar vor dem letzten Ligaspiel des Jahres die Wege der SG Unterrath und Trainer Deniz Aktag getrennt (wir berichteten hier), nun haben die Unterrather im letzten Pflichtspiel des Jahres in der Landesliga, Gruppe 1 bei den fünf Punkte besser dastehenden VSF Amern ein 4:4 geholt. In einem kuriosen Spiel machten die Düsseldorfer dabei aus einem Rückstand zunächst eine 3:1-Führung, um dann aber letztlich doch noch mit einem Punkt leben zu müssen. Einer der Gründe dafür war vor ein stark auftrumpfender Luca Dorsch, der aber nicht der einzige Doppeltorschütze in der Partie war.

Unterrath macht aus 0:1 ein 3:1 Heute, 15:00 Uhr VSF Amern VSF Amern SG Unterrath SG Unterrath 4 4 Abpfiff Die Partie erlebte dabei einen Spielverlauf, bei den sich das Resultat für die Unterrather letztlich doch wie eine Niederlage anfühlen dürfte. Luca Dorsch hatte für die Führung der VSF nach 21 Minuten gesorgt, die Reaktion der Düsseldorfer war daraufhin aber nahezu optimal. Noch vor der Pause gelang Oluremi Martins Williams das 1:1, und dieser Treffer zum berühmten psychologisch wichtigen Zeitpunkt hatte dann gleich nach dem Seitenwechsel einen Doppelschlag von Christian Bus zur Folge, so dass die SGU 3:1 vorne lag. Im DFB-Net war übrigens für die Partie am Sonntag U19-Coach Niklas Leven als verantwortlicher Trainer hinterlegt.

VSF Amern kommen zweimal zurück Doch auch die Amerner ließen sich keine Sekunde lang unterkriegen. Nur zwei Minuten später gelang Micael Nguimbous Nack der Anschlusstreffer, ehe es wieder Luca Dorsch war, der in der 58. Minute das 3:3 herstellte. Tortechnisch nahm sich die Partie dann eine Pause bis in die Nachspielzeit, und so dürften nicht wenige, die es mit den Gästen hielten, in der 91. Minute an den Sieg geglaubt haben, als Shuki Hamanosono zum 4:3 für Unterrath traf. Doch das letzte Wort hatten die Schützlinge von Willi Kehrberg. Als Krönung dieses wilden Spiels sorgte Selman Sevinc in der sechsten Minute der Nachspielzeit für das 4:4 - den Endstand. Dass nur 75 Zuschauer den Weg zum Sportplatz fanden, lässt erahnen, dass der eine oder andere bereut haben dürfte, nicht auf dem Sportplatz gewesen zu sein.