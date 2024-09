SG unterliegt effizienteren Haarbachern

Im Heimspiel gegen den TSV Haarbach zog die SG Gerzen/Aham mit 0:2 den Kürzeren und verpasste damit den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze. In der ersten Hälfte boten beide Teams den 150 Zuschauern einen lauen Sommerkick ohne nennenswerte Strafraumaktionen - mit einer Ausnahme: Florian Huber köpfte den TSV in der 44. Minute nach einer Ecke zur 1:0 Halbzeitführung in Front.

Nach Wiederanpfiff des sehr gut leitenden Unparteiischen Johannes Berg taten die Hausherren deutlich mehr und erspielten sich einige sehr gute Gelegenheiten, darunter drei "Hundertprozenter". In den Minuten 59 und 70 reagierte Haarbachs Schlussmann Philipp Bleibtreu überragend aus jeweils kurzer Distanz gegen SG-Torjäger Tobias Gruber. In der 74. Minute stoppte er den allein vor sich auftauchenden Michael Czech. Am Ende sicherte der Gästekeeper mit seinen Paraden so den Haarbacher Sieg, den Thomas Wild in der Nachspielzeit nach einem Konter mit dem 0:2 fixierte. Fazit: Nach einer verschlafenen ersten Halbzeit war Gerzen/Aham im zweiten Durchgang die bessere Mannschaft, scheiterte aber an der eigenen Chancenverwertung.

Das Vorspiel der Reserven endete 2:2 Unentschieden. Die SG egalisierte dabei einen 0:2 Rückstand durch ein Haarbacher Eigentor und einen Treffer von Christoph Winkler. Am kommenden Sonntag trifft man auswärts auf den TSV Rapid Vilsheim. Anpfiff ist um 16 Uhr (Reserven 14 Uhr).