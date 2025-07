SG Unter-Abtsteinach startet nächsten Anlauf

Unter-Abtsteinach. Die SG Unter-Abtsteinach spielte in der vergangenen Saison der Kreisoberliga bis zum Schluss um Rang zwei mit. Doch letztlich reichte es für das Team von Trainer Marcus Lauer nur zum dritten Platz. In der kommenden Runde will die SG wieder angreifen.

Anspruch und Wirklichkeit: Nachdem das Team zweimal in Folge in den Aufstiegsspielen knapp am Sprung in die Gruppenliga gescheitert war, lautete das Ziel in der letzten Spielzeit: Aufstieg. Doch die SG kam nicht an die Konstanz der vergangenen Runden heran. Meister FC Fürth war eine Klasse besser und letztlich lief auch Olympia Lorsch den Unter-Abtsteinachern den Rang ab. Für Coach Lauer war es eine „sehr schlechte letzte Saison“. Im Sommer haben die Vereinsverantwortlichen deshalb einiges getan. Mit dem aktuellen Kader sollte die SG erneut um die beiden ersten Tabellenplätze in der Kreisoberliga mitspielen.

Was war gut? „Dass wir in den ersten zehn Spieltagen das an den Tag gelegt haben, was man braucht, um in dieser Liga ganz vorne mitzuspielen“, sagt Marcus Lauer. Doch in der Folge wurde es laut dem Cheftrainer immer schlechter. „Verletzungspech, Unkonzentriertheiten, interne Streitigkeiten, weil einige Spieler sich einfach nicht für das Team einsetzten. Dann kam bei den Spielen auch noch Pech dazu. Das zog sich alles wie ein Faden durch die Saison. Dass wir letztlich sogar noch die Chance auf Rang zwei hatten, war glücklich. Insgesamt war das nach zwei starken Spielzeiten eine sehr schwache Runde.“

Was geht besser? „Wir hatten keinen Spieler, der die Mannschaft am Schopf packen und mitreißen konnte. Den hätten wir sicherlich gebraucht. In der Defensive haben wir viele leichte Fehler gemacht. In dem Bereich haben wir in der Pause versucht, nachzulegen und mit Ylli Cermjani wohl auch jemanden gefunden“, sagt Lauer, der hofft: „Dass sich die Mannschaft in der neuen Runde anders auf dem Spielfeld präsentiert. Und dass der Fokus auf dem Fußball bleibt, was bei dem ein oder anderen in der letzten Runde zeitweise nicht mehr der Fall war.“