SG TSV Babensham/Eiselfing – DJK Traunstein 4:3

Die Partie startete mit einer Torchance für die DJK. Nina Hardebusch zog bereits in der ersten Spielminute auf den Kasten der SG ab, jedoch ohne Probleme für Torfrau Caroline Hainzlschmid. Nur kurze Zeit später war es erneut Nina Hardebusch, welche die Führung auf dem Schlappen hatte, sie wurde aber beim Abschluss noch rechtzeitig durch Lisa Weiß gestört. Nur einige Minuten später schickte Babensham durch eine sehenswerte Flanke Lena Eicher alleine auf Keeper-Neuling Elmira Zrnic im Kasten der DJK. Mit Bravour meisterte sie die Situation und verhinderte Schlimmeres. Mit dieser Szene kam die Heimelf besser ins Spiel, machte mehr Druck und spielte körperbetonter, die Torchancen blieben jedoch aus. Die Gäste von der Traun setzten mehrmals ihre Stürmerinnen in Szene und hatten über weite Strecken der ersten Halbzeit die besseren und gefährlicheren Torchancen. Lisa Maier tankte sich mehrere Male durch die SG-Abwehr und fand sich alleine vorm Tor wieder, scheiterte aber immer wieder an der Torhüterin, welche zu ihrer Top-Leistung auch noch einen bärenstarken Tag erwischt hatte.

Erst die sechste Großchance konnte genutzt werden zur 1:0-Führung für die DJK in der 36. Spielminute, allerdings nicht durch die eigene Mitspielerin. Alina Loth zog über links in Richtung Strafraum und flankte zur hereinlaufenden Lisa Maier, SG-Verteidigerin Anika Reisner brachte zwar den Fuß noch dazwischen aber beförderte ebenso die Kugel ins eigene Tor. Im Anschluss ergaben sich mehrere Torchancen auf Seiten der SG. In der 39. Minute konnte DJK-Keeperin Zrnic nach einem Eckball und Getümmel die Kugel noch klären. In der 43. Spielminute scheiterte Katrin Hänseler nach einem strammen Schuss wieder an der Torfrau der DJK. Zum Halbzeitpfiff dann leider noch der Ausgleichstreffer. Nach einer Ecke, getreten durch Katrin Hänseler auf den kurzen Pfosten rutschte der bislang stark haltenden Torfrau der Ball durch die Hände und so ging es mit einem 1:1-Unentschieden in die Halbzeitpause.

Die ersten Minuten nach der Pause gehörten dann wieder den Gästen, durch Fouls kam man mittels Standards vors TSV-Gehäuse, jedoch ohne nennenswerte Ergebnisse. In der 59. Minute drehte die Heimmannschaft dann die Partie. Nach einem Getümmel kam Lena Eicher zum Schuss. Der Ball gelangte an den Innenpfosten und rollte ins Tor zum 2:1 aus Sicht der Gastgeberinnen. Nur drei Minuten später konnten sie zum 3:1 erhöhen. Die Schiedsrichterin verkannte das Abseits und ließ das Spiel weiterlaufen, die DJK-Defensive schaltete bereits ab und so kam Rosmarie Strobl nach einer Flanke völlig frei zum Kopfball und nickte ein. Die DJK-Ladies gaben sich jedoch nicht auf und versuchten weiterhin das Glück auf ihre Seite zu ziehen. In der 75. Minute lief Lisa Maier wieder alleine aufs Tor zu, die Belohnung blieb weiterhin aus, die Torfrau brachte ihre Hand noch dazwischen und klärte zur Ecke. Nach der anschließenden Ecke brachten die Frauen der SG diesmal den Ball nicht weg und Sarah Axthammer konnte ungestört abziehen, diesmal unhaltbar zum 3:2-Anschlusstreffer. Nur zwei Minuten später ein weiterer Angriff durch die DJK. Lisa Maier wurde unmittelbar am Sechzehner gefoult. Alina Loth setzte zum Freistoß an und netzte zum 3:3 ein. In der 84. Spielminute zog Nina Hardebusch, welche sich über links in Szene setzte, ab und knallte die Kugel an den Pfosten, auch der Nachschuss blieb ohne Belohnung. Nur eine Minute später kam es zum Freistoß für die SG. Die DJK-Defensive bemühte sich den Ball zu klären, aber landete der Ball immer wieder bei den Füßen der Gegnerinnen bis ihn letztendlich Hannah Hüller zum 4:3 einschob. In der Nachspielzeit gab es noch ein Aufreger: Lisa Maier wurde innerhalb des Sechzehners gefoult, doch die Schiedsrichterin ließ die Pfeife unten, zum Glück der Heimelf.