SG Sonnenhof - TSG Backnang: Kapitäne fiebern dem Derby entgegen Ein brisantes Duell steht am morgigen Freitag in der Fußball-Oberliga an. Um 19 Uhr empfängt die SG Sonnenhof Großaspach die TSG Backnang. Die beiden derzeitigen Spielführer – Großaspachs Manuel Konrad und Backnangs Sebastian Gleißner – blicken mit Freude aufs Flutlichtmatch.

Als Schlüssel zum Erfolg sieht Manuel Konrad „den guten Mix aus erfahrenen und jungen Spielern im Team“ an. Zudem ist der Sonnenhof aus seiner Sicht beim Trainerteam mit Evangelos Sbonias, Julian Schieber und Marcel Ivanusa top aufgestellt. Eines ist Kapitän Konrad auch wichtig. „Wir treten bescheiden und bodenständig auf“, beschreibt er. Genauso ist auch der Defensivmann, wenn er auf dem Platz steht. „Ich habe genug Erfahrung und weiß, was zu tun ist.“ Das bringt Konrad aus 16 Jahren als Fußballprofi mit. Unter anderem hat er dabei für den SC Freiburg, den FSV Frankfurt, die Spvgg Unterhaching und für die SG Dynamo Dresden gespielt.

So interpretiert er auch die Rolle des Kapitäns: „Ich will als Vorbild vorausgehen.“ Das ist besonders nach dem Umbruch nach dem Abstieg aus der Regionalliga im Sommer dieses Jahres wichtig. Konrad war im Januar nach Großaspach gewechselt, hatte aber schon in den ersten Monaten mit Verletzungen zu kämpfen. „Als ich kam, war die Verunsicherung im Abstiegskampf groß. Der Verein hat die richtigen Schlüsse gezogen. Wir sind auf einem guten Weg.“ In der Tat, denn die SG steht auf Rang zwei, der am Saisonende die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation bedeuten würde.

„Ich war bei jedem Spiel dabei“, sagt der 34-Jährige. Allerdings stand er lediglich in neun Spielen der bisherigen 19 Saisonspiele auf dem Feld. Verletzungen wie ein Muskelfaserriss und eine Zerrung machten ihm zu schaffen. Auch bei den vergangenen vier Oberliga-Partien musste Konrad zuschauen. „Seit dieser Woche bin ich wieder voll im Mannschaftstraining“, schildert der erfahrene Defensivmann. Einem Comeback würde also nichts entgegenstehen. Aber in den vergangenen Wochen war der Routinier dicht an der Mannschaft dran. „Egal wo, ich habe das Team unterstützt.“

Für Sebastian Gleißner ist die morgige Begegnung in Großaspach eine besondere, schließlich hat er von 2013 an zwei Jahre hintereinander für die SG Sonnenhof gespielt. „Von den Großaspacher Spielern kenne ich keinen mehr, aber einige Funktionäre auf jeden Fall“, sagt der 28-Jährige. Deshalb freut er sich aufs Wiedersehen im Fautenhau. Für ihn ist klar, dass es nur über den Kampf gehen wird. „Wir werden alles geben, das sind wir unseren Fans schuldig. Wir müssen den Derbycharakter auf den Platz bringen.“ Wichtig wäre dabei aus seiner Sicht, dass seine Mannschaft möglichst wenig Fehler macht. Über seine Zukunft macht sich Gleißner derzeit noch keine Gedanken, obwohl sein Vertrag bei der TSG im Sommer nächsten Jahres ausläuft. Sein Fokus liegt auf der morgigen Partie. Da hat der Backnanger Mittelfeldakteur einen Tipp parat. „Wir gewinnen mit 2:1“, sagt Gleißner. Das wäre exakt dasselbe Ergebnis aus dem Hinspiel, allerdings siegte da die SG Sonnenhof. Einen Treffer bei der Partie vor dreieinhalb Monaten auf den Etzwiesen steuerte Manuel Konrad bei. Er ist der Kapitän beim Team aus dem Fautenhau.

Er hat ausgemacht: „Unsere Leistungen sind in dieser Runde zu schwankend. Das ist wie eine Wundertüte.“ Sein Team braucht dringend weitere Punkte, um in sicheres Fahrwasser zu kommen. Drei Zähler sollen im morgigen Duell der Nachbarn hinzukommen. „In solch einem Spiel ist alles möglich“, weiß der zentrale Mittelfeldspieler, der bislang zwei Tore in dieser Saison erzielt hat. „Meine Stärken sind im spielerischen Bereich und bei Standards“, verrät der Backnanger Akteur und schiebt nach: „Wenn ich dies zu einem Tor in Großaspach nutzen kann, wäre es super.“

„Ich habe bereits sieben Jahre in der Oberliga gespielt.“ So lief er unter anderem für den SSV Reutlingen und für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen auf. Seit zweieinhalb Jahren trägt Gleißner das Backnanger Trikot, hatte auch seinen Anteil daran, dass die TSG in der vergangenen Saison nach einer überragenden Leistung in der Oberliga auf Rang drei kam. „Das war überragend“, blickt der Linksfuß zurück. Nach einem personellen Umbruch kämpft sein Team nun um den Ligaverbleib. „Uns war klar, dass es keine einfache Saison wird. Das Ziel ist der Klassenerhalt“, erklärt Gleißner.

Bei den Gästen aus Backnang trägt derzeit Sebastian Gleißner die Binde des Spielführers und das erst seit zwei Partien, da sich Julian Geldner verletzte. „Ich bin eigentlich der dritte Kapitän“, betont Gleißner, schließlich kommt auch noch der verletzte Torhüter Marcel Knauß vor ihm in der Rangfolge. Aber: „Ich nehme die neue Rolle gerne an, trage die Binde und führe die Jungs aufs Spielfeld“, so der 28-Jährige. Aber viel wichtiger ist ihm, die Führungsrolle auf dem Spielfeld und drumherum einzunehmen. Diese hat er schon vorher versucht einzunehmen. Der Mittelfeldmann gehört nämlich zu den erfahrenen Akteuren im TSG-Team.

Eine größere Zuschauerkulisse ist Manuel Konrad also gewohnt, schließlich werden beim morgigen Derby mehr als der bisherige Saisonschnitt von 876 Fans in der Arena in Großaspach erwartet. „Wir freuen uns alle darauf“, gibt der Kapitän die Stimmung im Team und im Verein vor der morgigen Begegnung wieder. „Es gibt nichts Geileres als ein Derby unter Flutlicht.“ Deshalb liegt der Fokus der Großaspacher in dieser Woche ausschließlich auf der morgigen Begegnung. Konrad vermutet, dass es ein enges Spiel wird. „Ich tippe grundsätzlich bei unseren Spielen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es ein schöner und erfolgreicher Abend wird“, gibt sich der Kapitän optimistisch. Erst danach will die SG schauen, wo es dann in dieser Saison noch hingeht.

Infos

Tickets Für das morgige Spiel gibt es Eintrittskarten online unter www.sg94.de sowie am Spieltag an den Tageskassen (Eingang über Tor 3 B an Kasse 3). Diese öffnen 90 Minuten vor Spielbeginn. Um lange Einlasszeiten zu vermeiden, wird empfohlen, den Online-Vorverkauf zu nutzen.

Parkplätze Es wird mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen gerechnet. Die SG Sonnenhof empfiehlt eine frühzeitige Anreise. Es wird außerdem empfohlen, die Parkflächen im Gewerbegebiet Aspach sowie im Industriegebiet Forstboden zu nutzen. Die Zufahrt zur Arena erfolgt über Großaspach.

Party Die SG-Alm lädt zur Party ein. Nach dem Abpfiff beginnt das SG-Weihnachtsfest mit DJ und Entertainer Thommy. Ab 23 Uhr öffnen sich dann auch erstmals die Pforten zum neuen Dorfkeller unterhalb der SG-Alm.

