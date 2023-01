SG Sonnenhof mit guten Resultaten Hallenfußballturniere der TSG Backnang.

In der U12 gab es zwei Turniere. Der SSV Reutlingen kletterte in der ersten Konkurrenz auf das oberste Treppchen, indem das Team im Endspiel gegen die SG Sonnenhof mit 1:0 die Oberhand behielt. Dritter wurden die Stuttgarter Kickers durch ein 4:1 im Platzierungsspiel gegen den VfR Heilbronn, der im Halbfinale beim 7:8 nach Neunmeterschießen gegen Großaspach etwas Pech gehabt hatte. Die beiden TSG-Teams verabschiedeten sich als Letzte ihrer Vorrundengruppen. Im zweiten Wettbewerb dieser Altersklasse gewann die SG Sonnenhof das Finale gegen den VfL Kirchheim mit 2:0. Platz drei belegte der SGV Freiberg nach dem 2:1 gegen den FV Löchgau. Backnangs Zweite schaffte es immerhin ins Viertelfinale.

