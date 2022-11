SG Sonnenhof dreht das Fußball-Spektakel Nichts für schwache Nerven war das Oberliga-Heimspiel der Großaspacher gestern Abend. Nach der 1:0-Führung lag der Sonnenhof gegen den FC Holzhausen mit 1:2 hinten und siegte aber noch mit 3:2.

Sbonias hatte die identische Startelf wie zuletzt beim 2:1-Erfolg beim Freiburger FC aufs Feld geschickt. Dies machte sich offensichtlich positiv bemerkbar.

Die Anfangsphase gehörte eindeutig den Gastgebern. Drei klare Torchancen spielten sich die Großaspacher heraus. Der emsige Bastian Frölich scheiterte nach fünf Minuten mit einem Volleyschuss an FC-Keeper Kevin Fritz. Drei Minuten später hatte Hakan Kutlu aus zehn Metern nach einem Pass von Fabian Benko kein Glück. In der zehnten Minute strich ein 18-Meter-Knaller von Nico Engel knapp am Gäste-Kasten vorbei. Das Offensiv-Feuerwerk der SG wurde in der 18. Minute belohnt. Nach einer Benko-Ablage schob Frölich den Ball zur 1:0-Führung über die Linie. „In den ersten 30 Minuten war es die beste Leistung meines Teams im Spiel mit dem Ball“, sagte Sbonias.

Unerklärlicherweise wendete sich dann das Blatt. Der Sonnenhof zog sich immer mehr in die Defensive zurück, während Holzhausen nun in der Offensive so richtig aktiv wurde. „Wir hatten in dieser Phase den Faden verloren“, stellte Sbonias fest. Fast wäre Kevin Müller in der 23. Minute der Ausgleichstreffer gelungen, doch sein Schuss von der linken Seite verfehlte das angepeilte Ziel. Erst in den letzten Minuten vor der Pause fingen sich die Großaspacher wieder. Kutlu hätte in der 42. Minute auf 2:0 erhöhen können, doch seinen 20-Meter-Schuss parierte Schlussmann Fritz.

Was in der zweiten Halbzeit folgte, sieht man nicht alle Tage. Beide Teams begegneten sich mit offenem Visier. „Es glich einem Pokalspiel“, gestand Sbonias ein. Dominik Salz (53.) und Niklas Mohr (55.) besaßen klare Möglichkeiten für die Gastgeber. Auf der Gegenseite blieb SG-Keeper Maximilian Reule gegen den frei durchlaufenden Kevin Müller der Sieger (62.). Es folgte ein Doppelschlag des Aufsteigers aus dem Schwarzwald. In der 73. Minute vollendete Fabio Pfeifhofer aus 15 Metern freistehend zum 1:1-Ausgleichstreffer. Nur zwei Minuten später staubte Holzhausens Torjäger Janik Michel nach einer Müller-Flanke zum 2:1 ab. „Das war unglaublich“, sagte FC-Trainer Pascal Reinhardt, der seiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprach.

Doch die Gäste hatten die Rechnung ohne die Großaspacher gemacht, denn das Team aus dem Fautenhau kämpfte sich in die Partie zurück. In der 77. Minute vollendete Dominik Salz aus acht Metern nach einer Hereingabe von der linken Seite vom stark aufspielenden Nico Engel zum 2:2. Vier Minuten später krönte der 18-jährige Vorlagengeber seine starke Leistung, denn Engel war mit einem 20-Meter-Heber zum 3:2 erfolgreich.

In den Schlussminuten besaßen beide Mannschaften noch die eine oder andere Möglichkeit, doch es blieb beim knappen Heimsieg der SG. „Wir haben eine unglaubliche Moral gezeigt und sind nach den beiden Nackenschlägen zurückgekommen. Da ziehe ich meinen Hut vor dem Team“, freute sich SG-Trainer Sbonias.

Das gestrige Heimspiel war der Abschluss der Hinrunde für die Großaspacher, die mit dem Dreier den zweiten Tabellenplatz zementierten. „38 Punkte aus den ersten 17 Saisonspielen zu holen, ist unfassbar“, zog der Coach ein kurzes Fazit.