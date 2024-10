SG Sonnenhof: "Brutal, was die Jungs Spiel für Spiel abliefern"

Die SG Sonnenhof Großaspach gastiert am kommenden Samstag zum 14. Spieltag der aktuellen Oberliga BW-Spielzeit 2024/25 beim VfR Aalen. Anpfiff der Partie in der Centus-Arena in Aalen ist um 15.30 Uhr.

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Aktuell ist es einfach wirklich brutal, was die Jungs Spiel für Spiel abliefern und Woche für Woche auf den Platz bringen. Das ist alles andere als selbstverständlich in diesem Rhythmus immer so ans Limit zu gehen. Wir sind aber nach wie vor gierig, wissen diese Serie von 13 Pflichtspielsiegen genau einzuordnen und fahren daher auch am Samstag wieder zu einem starken Gegner nach Aalen, um auch dort wieder von Beginn der Partie unseren Stempel aufzudrücken. Aalen wusste zuletzt mit Aggressivität sowie körperlicher Robustheit in Balingen zu überzeugen. Darauf stellen wir uns ein und wissen daher auch ganz genau, was uns dort erwartet.“

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt beim Auswärtsspiel am kommenden Samstag in Aalen auf Rigon Spahiu (Muskelfaserriss). Fraglich ist ein Einsatz von Elias Rahn (muskuläre Probleme).

Der Gegner

Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga am Ende der Saison 2014/15 und dem darauffolgenden Abstieg aus der 3. Liga nach der Saison 2018/19 musste der VfR Aalen nach fünf Spielzeiten in der Regionalliga Südwest schließlich als einer der Absteiger der Saison 2023/24 auch den Gang in die Oberliga BW antreten. Folglich kam es auch beim VfR Aalen zu einem größeren Umbruch im Hinblick auf den Kader sowie personelle Veränderungen. Verlassen haben den VfR zu Saisonbeginn unter anderem Lasse Jürgensen (FV Illertissen), Vico Meien (Stuttgarter Kickers), Paolo Maiella (TSV Steinbach Haiger), As Ibrahima Diakité (Bahlinger SC), Marco Rienhardt (FC-Astoria Walldorf), Levin Kundruweit (FV Ravensburg), Ephraim Eshele (Chemnitzer FC), Maurice Brauns (FSV Hollenbach), Frederik Rahn (SGV Freiberg Fußball), Rilind Kabashi (FC Nöttingen), Michel Witte (VfR Mannheim), Alessandro Abruscia (TSV Essingen).

Neu an Bord sind dagegen Luigi Campagna (Stuttgarter Kickers), Lucas Torres (FC Nöttingen), Leon Maier (Stuttgarter Kickers), Sasa Maksimovic (TSV Nördlingen), Reece Hannam (FC Stevenage/England), Luis Sailer (FC Memmingen), Willie Sauerborn (1. CfR Pforzheim), Nesreddine Kenniche (SGV Freiberg Fußball), Sadio Dembélé (Paris FC B/Frankreich), Mussa Fofanah (FC Ingolstadt 04 II), Silas Baur (Tennis Borussia Berlin), Matino Schlotterbeck (TSV Oberensingen). Aktuell belegt der achtfache wfv- Pokalsieger mit 22 Punkten aus den bisherigen 13 Saisonspielen den sechsten Tabellenplatz. Bislang trafen der Dorfklub und der VfR in 16 Spielen aufeinander. Dabei ist der direkte Vergleich mit jeweils sechs Siegen für beide Mannschaften komplett ausgeglichen. Vier weitere Begegnungen endeten jeweils Unentschieden. Geleitet wird die Partie am Samstag von Schiedsrichter Marvin Monninger (23, SV Bonlanden) und seinen beiden Assistenten Kerstin Holzmayer und Stephan Nerlich.

Rund um die Partie

Auch am Samstag informiert die SG wie gewohnt auf ihren vereinseigenen Kanälen direkt vom Spielgeschehen. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter. Tickets für das Spiel gibt es am Spieltag an der Tageskasse sowie im Online-Vorverkauf auf der Website des Heimvereins.